'이상민과 이혼' 이혜영, 알고보니 방치 당한 늦둥이...90세 친정 母 "가슴 아파"

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[스포츠조선 김수현기자] 올해 90세인 배우 이혜영의 어머니가 54세 늦둥이 딸의 어린 시절을 떠올리며 미안한 마음을 털어놔 뭉클함을 안겼다.

지난 12일 이혜영의 유튜브 채널에는 '90세 엄마와 늦둥이 막내 이혜영의 효도 데이트'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이혜영의 어머니는 딸이 연예인이 되겠다고 했을 당시 반대했는지, 응원했는지를 묻는 질문에 "말렸다"고 답했다.

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그는 "연예계에 대해서 너무 모르니까 겁이 나서 안 된다고 했다. 적극적으로 말렸다"면서도 "지금은 자랑스럽다"고 딸을 향한 애정을 드러냈다.

이혜영은 어린 시절 언니와 오빠에게 상대적으로 관심이 집중됐다고 회상했다. 그는 "언니하고 오빠한테만 교육열이 많고 나한테는 신경을 안 써줬다. 그래서 내가 하고 싶었던 걸 다 할 수 있었던 것 같다"고 말했다.

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이에 어머니는 미안한 마음을 감추지 못했다. 그는 "아무래도 언니 오빠한테 집중하다 보니까 혜영이가 '엄마, 이거 뭐야?'라고 물어봐도 '이따가'라고 했다"며 "언니가 물어보면 금방 찾아서 알려주고 오늘 숙제가 뭐냐, 내일 배울 게 뭐냐고 챙겼는데 혜영이한테는 '이따가' 하다가 시간이 지나갔다"고 털어놨다.

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이어 "벅찼다. 혜영이 오빠와 언니가 연년생이다. 사람이 한계가 있나 보다. 둘에게 집중하다 보니 그렇게 됐다"고 당시를 떠올렸다.

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그러면서 "그래서 가슴이 아프다. 애미라고 그런 생각을 못 하겠느냐. 혜영이를 볼 때마다 가슴 아프다. 언니 오빠처럼 같이 보살피지 못한 것이 마음에 걸린다"고 고백했다.

이혜영은 오히려 어머니의 관심에서 벗어나 있었던 덕분에 하고 싶은 일을 자유롭게 할 수 있었다며 어머니를 위로했다. 다만 아쉬웠던 점도 있었다. 그는 "하나 아쉬운 게 있다. 그림을 가르쳐줬으면 어땠을까 싶다"고 솔직한 마음을 전했다.

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한편 이혜영은 2004년 가수 이상민과 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 이후 2011년 금융업 종사자와 재혼했으며, 남편이 전 결혼에서 얻은 딸 서현을 가족으로 맞아 함께 생활하고 있다.