'105억 전세금 분쟁' 이승기, 입 열었다.."악마가 득실대, 안 당해보면 몰라"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 이승기가 105억 전세금 분쟁과 관련해 심경을 밝혔다.

14일 이승기의 유튜브 채널 '이승기2'에는 '야 저기 아니 잠시만'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 제작진은 이승기에게 "아무래도 승기 씨가 부동산에 대해 잘 모르시는 것 같다"라며 부동산 이야기를 꺼냈고, 이승기는 "부동산은 모든 사람의 염원이 몰린 만큼 거기에 악마들이 득실거린다. 잘 걸러야 한다. 안 당해보면 모른다. 많은 생각을 하게 되고 공부를 엄청 하게 된다"라며 전세사기 피해를 언급했다.

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제작진은 "하고 싶은 얘기가 많아 보인다"라고 말했고 이승기는 "엄청 많다. 그래서 머릿속이 복잡하다. 우리 사회에서 전세사기를 당하거나 보증금을 돌려받지 못해 피해 보는 분들이 너무 많다. 저도 이번에 '괜찮겠지'하고 넘어간 것들에서 체크할 것들이 많다고 느꼈다.

이어 "전세사기는 정식 용어가 아니다. 그냥 사기인데 전세 보증금 돌려주지않은 사례가 많아서 생긴 거다. 큰 기준은 사기냐 단순 채무불이행이냐, 형사와 민사 차이다. 행위와 목적, 의도가 제일 중요한데 입증하기 어렵다"라고 하소연했다.

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한편 이승기는 차가원 피아크그룹 회장 소유의 한남동 고급 빌라에 105억 원 전세 계약을 맺고 거주해왔지만 보증금을 돌려받지 못했다며, 최근 차 회장을 특경법상 횡령 혐의 등으로 고소했다. 105억 중 32억 원은 이승기의 개인 자금이고 73억 원은 전세대출을 통해 마련된 것으로 알려졌다. 당시 차 회장은 이승기의 소속사 빅플래닛메이드 대표였다.

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이승기 측은 "유명 연예인으로 하여금 거액의 대출을 받도록 해 고액의 전세 계약을 체결한 뒤 전세금을 편취하는 고도의 사기수법이 전략적으로 동원된 것으로 보인다"라고 밝혔다. 반면 차 회장 측은 이승기 가족이 빌라에 입주한 건 전속계약금 명목으로 관련한 대물을 받은 것이라고 주장했다. 차 회장은 지난 8월 300억원대 사기 혐의로 구속 기소된 상황이다.

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joyjoy90@sportschosun.com