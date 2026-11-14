고경표 음주운전 '민폐' 어디까지…'놀뭐'·'놀토' 편집에 박보검도 불똥

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고경표의 음주운전 사고로 방송가에 비상이 걸렸다. 유재석이 이끄는 '놀면 뭐하니?'부터 '식스센스', '놀라운 토요일'까지 줄줄이 고경표의 출연 분량을 편집하기로 했다. 여기에 박보검과 함께하는 새 예능프로그램도 첫 방송을 앞두고 있어 파장이 어디까지 이어질지 관심이 쏠린다.

14일 방송가에 따르면 MBC '놀면 뭐하니?' 제작진은 이날 방송 예정인 '95 서울가요제' 특집에서 고경표의 출연 분량을 최대한 편집하기로 결정했다.

제작진은 "고경표의 출연 분량은 시청에 불편함이 없도록 최대한 편집해 방송될 예정"이라고 밝혔다.

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고경표는 해당 특집에서 '시애틀의 잠 못 이루는 밤'이라는 이름으로 참가해 가창력을 선보이며 화제를 모았으나, 음주운전 사고로 방송을 불과 몇 시간 앞두고 편집 대상에 오르게 됐다.

고정 출연 중인 tvN '식스센스: B사이드' 역시 직격탄을 맞았다. 제작진은 "15일 방송과 다음 주 최종회에서는 시청에 불편함이 없도록 출연 분량을 최대한 편집할 예정"이라고 공식 입장을 밝혔다. 오는 22일 종영을 앞둔 상황에서 고정 출연자인 고경표의 분량을 덜어내야 하는 제작진의 부담도 커졌다.

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tvN '놀라운 토요일'도 예외는 아니다. 이미 고경표가 게스트로 출연해 녹화를 마친 가운데 제작진은 "아직 방송일은 정해지지 않은 상태"라며 "시청에 불편함이 없도록 최대한 편집할 예정"이라고 밝혔다.

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이로써 음주운전 사고 당일에만 예능프로그램 3편이 고경표의 출연 분량을 최소화하기로 결정했다.

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문제는 앞으로 공개될 예능프로그램도 남아 있다는 점이다. 오는 29일 첫 방송을 앞둔 tvN '보검 매직컬2' 역시 고경표의 음주운전 여파를 피하기 어려울 전망이다. 특히 박보검과 함께하는 프로그램인 만큼, 방송을 앞두고 예상치 못한 악재를 맞게 됐다.

오는 12월 2일 공개 예정인 티빙 오리지널 '대탈출: 도시괴담' 역시 상황은 마찬가지다. 두 프로그램 모두 아직 고경표의 출연 분량 편집이나 방송 일정 변경 등에 대한 공식 입장을 내놓지 않은 상태다.

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팬들과의 약속도 무산됐다. 고경표는 오는 21일 서울 성암아트홀에서 단독 팬미팅 '2026 고경표 FANMEETING: NOW KYUNGPYO NIGHT'를 개최할 예정이었으나, 음주운전 사고 이후 행사를 취소하기로 했다는 보도가 나왔다. 팬미팅을 불과 일주일 앞두고 벌어진 일이다.

한편 앞서 고경표는 이날 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 음주 상태로 자신의 승용차를 운전하다 도로에서 작업 중이던 청소차와 충돌하는 사고를 냈다.

경찰의 음주 측정 결과 고경표의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준으로 확인됐다. 고경표는 경찰 조사를 마친 뒤 귀가했으며, 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

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소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 통해 "고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"며 "믿고 응원해 주신 모든 분께도 실망과 심려를 끼쳐드려 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.

이어 "고경표 배우는 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다"며 "향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

최근 다양한 예능프로그램에서 활약하며 친근한 이미지로 사랑받았던 고경표. 그러나 이번 음주운전 사고로 본인의 활동은 물론, 함께 프로그램을 준비해 온 제작진과 출연진에게까지 부담을 안기게 됐다.

olzllovely@sportschosun.com