"엄마 닮아 음악 천재"…'의사♥' 이정현 4세 딸, 생애 첫 콩쿠르 '준대상'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이정현이 만 4세 딸의 바이올린 콩쿠르 수상 소식을 전하며 기쁨을 드러냈다.

이정현은 14일 자신의 SNS에 "만 4살 서아가 바이올린 콩쿠르에서 준대상을 받았어요"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 공개했다.

이어 "이지현 선생님 감사합니다"라며 딸을 지도한 선생님에게 고마운 마음을 전했다. 특히 '생애 첫 콩쿠르'라는 해시태그를 덧붙여 딸이 처음 출전한 대회에서 수상의 기쁨을 누렸음을 알렸다.

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공개된 사진에는 '시티학생음악콩쿠르'에 참가한 딸 서아 양의 모습이 담겼다. 분홍색 드레스를 입은 서아 양은 무대 위에서 바이올린을 연주하며 깜찍한 매력을 뽐냈다. 어린 나이에도 많은 관객 앞에서 무대에 오른 모습이 눈길을 끈다.

또 다른 사진에서는 이정현이 딸과 함께 다정하게 포즈를 취하고 있다. 흰색 모자에 편안한 차림으로 등장한 이정현은 딸을 꼭 끌어안은 채 환하게 웃으며 엄마로서의 뿌듯함을 드러냈다.

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특히 이제 만 4세에 불과한 서아 양이 생애 첫 바이올린 콩쿠르에서 준대상을 수상했다는 점에서 더욱 관심을 모은다.

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게시물을 접한 누리꾼들은 "서아야 축하해", "어머, 너무 예쁜 서아야", "엄마 닮아서 음악적 감각이 있나 봐요" 등의 반응을 보이며 축하를 전했다.

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한편 이정현은 2019년 3세 연하의 정형외과 의사와 결혼했으며, 2022년 첫째 딸 서아 양을 품에 안았다. 이후 2024년 둘째 딸을 출산하며 두 딸의 엄마가 됐다.

olzllovely@sportschosun.com