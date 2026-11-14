도경완, '가난 코스프레' 포기…다시 고가의 시계 자랑 "극강의 가성비"

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[스포츠조선 이우주 기자] 아나운서 출신 도경완이 논란이 됐던 '가난 코스프레' 대신 고가의 시계 소개 콘텐츠를 선택했다.

14일 유튜브 채널 '도장TV'에서는 '날 추워지는데 이제 어떤 시계 차야 하죠?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

옷방에서 카메라를 켠 도경완은 "저 정말 패션을 모르는 사람인데 그래도 아나운서 생활하면서 제가 터득한, 화려하지는 않더라도 이 정도 입으면 무난하다 싶게 입는 방법을 터득했다. 이런 옷을 입으면 괜찮고 거기에 더해서 옷이 실망스럽더라도 시계를 보는 순간 '저 남자 매력적인데? 센스 있는데?'하고 느낄 수 있는 만한 시계 매치를 소개해드리려 한다"고 밝혔다.

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가을, 겨울에 어울리는 패션을 소개하던 도경완은 "나는 옷 입는 거에 소질이 없다면 시선을 분산시킬 수 있는 건 시계다. 이런 데 어울릴만한 시계를 소개해드리겠다"고 독일 브랜드의 시계를 소개했다. 안쪽에 아이들의 이니셜을 새긴 도경완은 "나중에 연우가 쓰게 될지 하영이가 쓰게 될지 모르겠지만 굉장히 의미가 있다"고 밝혔다.

이어 정장에 어울리는 드레스워치도 소개했다. 도경완은 "(회사에) 너무 비싼 건 그렇지 않나? 할 수도 있다. 그래서 제가 가지고 있는 전형적인 드레스 워치를 소개해드리겠다"며 아나운서 시절 샀던 100만 원대 시계를 소개하기도 했다. 이어 "저는 극강의 가성비를 가진 드레스 워치를 찾는다면 이 브랜드와 M사에서 찾는 게 맞다 생각한다"고 밝혔다.

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한편, 최근 KBS2 '신상출시 편스토랑'에 출연한 도경완은 높은 관리비 부담과 주식 투자 손실, 변기 물을 모아서 내리는 행동, 에어컨을 끄고 리모컨 건전지까지 빼는 모습 등을 소개했다가 '가난 코스프레'라는 비난을 받았다. 이에 국민신문고에 도경완의 경제적 형편을 전달하는 과정에서 객관성을 지켰는지 심의해 달라는 취지의 민원을 제기되면서 검토 대상이 됐다.

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wjlee@sportschosun.com