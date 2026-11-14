"뭐 하고 놀았냐고?" 송혜교, 유재석 과거 돌발 질문에 처음으로 '움찔'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 송혜교가 20대 시절 작품보다 친구들과 노는 것을 좋아했다며 뒤늦은 후회를 털어놨다. 특히 촬영이 끝나기만을 기다렸다가 친구들을 만나러 갔던 과거를 솔직하게 고백해 웃음을 안겼다.

14일 유튜브 채널 '뜬뜬'에서는 배우 송혜교와 공유가 출연해 유재석과 이야기를 나눴다.

이날 송혜교는 20대 시절을 물어보자 "바쁘지 않았다. 생각보다 시간이 많았다"면서 "요즘 조금 후회하는 부분이 있다. 그때 시간은 돌아오지 않지 않나"라며 말문을 열었다.

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이어 "생각보다 제가 20대 때 작품을 많이 못 남겨 놨더라. 나름 혼자만의 기준이 있었는지 작품을 고를 때 따지는 게 많았던 것 같다"고 털어놨다.

그러면서 "그러다 보니 놓친 작품들도 많다. 그때 좀 많이 남겨둘걸, 뭘 그렇게 재고 안 했을까 하는 후회가 조금 있다"고 솔직하게 밝혔다.

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특히 송혜교는 "노는 걸 되게 좋아했던 것 같다. 20대 때"라고 고백해 눈길을 끌었다. 이에 유재석이 "뭐 하고 놀았냐"고 묻자 송혜교는 순간 "저요?"라며 당황한 모습을 보였다. 예상치 못한 질문에 잠시 머뭇거리자 주변에서는 "움찔했다", "해교가 지금까지 한 번도 흔들리지 않았는데"라며 장난을 쳐 웃음을 자아냈다.

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송혜교는 "그때 미용실 가서 머리 염색하고 예쁘게 한 다음에 친구들하고 카페 가서 몇 시간씩 수다 떠는 거였다"고 설명했다. 생각보다 소박한 일상에 유재석이 "그게 다야? 별거 없네"라고 반응하자 송혜교는 당시 촬영 현장에서의 모습을 떠올렸다.

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그는 "그런데도 그때는 빨리 촬영이 끝났으면 좋겠더라. 끝나고 친구 만나서 크게 하는 건 없는데, 촬영할 때는 너무 피곤해서 '집에 가면 바로 기절할 거야'라고 했다"고 말했다.

이어 "그런데 신이 딱 끝나면 막 살아나는 거다. 쨍해지지 않나"라며 촬영이 끝나자마자 피로가 사라졌던 20대 시절을 회상했다.

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이에 유재석이 "노는 체력은 따로 있다"고 공감하자 송혜교 역시 "완전"이라며 맞장구쳤다.

한편 송혜교와 공유는 오는 12월 11일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'에 출연한다. '천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리 그린 넷플릭스 시리즈다.

olzllovely@sportschosun.com