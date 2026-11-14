'주진모♥' 민혜연, 41세에 자연임신 성공 "둘이 좋아 계획 미뤘는데" [전문]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 주진모의 아내이자 의사 민혜연이 임신 소감을 밝혔다.

민혜연은 14일 "안정기가 되면 유튜브로 차근차근 알려드리려고 준비하고 있었는데 기사가 먼저 났다. 26년 늦여름에 선물처럼 아기가 찾아왔다"고 임신 소식을 직접 알렸다.

민혜연은 "둘이 알콩달콩 사는 게 좋다고 마냥 미뤄왔었는데..막상 결혼 8년 차가 되고, 나이도 있나 보니 초여름쯤.. 둘이 진지하게 다시 이야기 하게 되었다"며 "올 한해 노력해보자 이야기하고 바로(?!) 기다린 듯이 저희를 찾아와줘서.. 저희도 좀 놀라고 정신 없이.. 하지만 감사하고 기쁜 마음으로 준비하고 있다"고 기쁜 소감을 밝혔다.

Advertisement

배우 주진모와 민혜연은 2019년 11살 나이차를 극복하고 결혼식을 올렸다. 두 사람은 결혼 8년 만에 부모가 될 준비를 하며 새 가족을 맞이하게 된 기쁨을 나누고 있다.

특히 지난달 유튜브 채널 '노답골프'에 함께 출연한 두 사람은 임신을 염두에 둔 발언을 하기도 했다. "주진모가 평소 일주일에 골프를 몇 번 치냐"는 질문에 민혜연은 "기본적으로 2번이고 보통 3번 이상은 나갔다가 요즘 약간 저희 집안에 이슈가 있어서 자제하라 했다"고 의미심장한 발언을 하기도 했다. 민혜연이 언급한 집안 이슈는 바로 임신이었던 것. 두 사람의 임신 소식에 축하가 이어지고 있다.

Advertisement

한편, 배우 주진모는 1999년 영화 '댄스 댄스'로 데뷔해 활발한 활동을 펼쳤으나 지난 2019년 SBS 드라마 '빅이슈' 이후로 활동을 쉬고 있다. 가정의학과 전문의 민혜연은 서울대학교 의과대학 출신으로 유튜브 채널을 통해 팬들과 소통하고 있다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com

Advertisement

다음은 민혜연 글 전문

안정기가 되면 유튜브로 차근차근 알려드리려고

Advertisement

준비하고 있었는데 기사가 먼저 났네요

26년 늦여름에 선물처럼 아기가 찾아왔어요

둘이 알콩달콩 사는게 좋다고 마냥 미뤄왔었는데..

Advertisement

막상 결혼 8년차가 되고, 나이도 있나보니

초여름쯤.. 둘이 진지하게 다시 이야기 하게 되었어요

올한해 노력해보자 이야기하고 바로(?!) 기다린듯이 저희를 찾아와줘서.. 저희도 좀 놀라고

정신없이.. 하지만 감사하고 기쁜 마음으로 준비하고 있습니다.

기사보시고 벌써 많이 축하해주셔서 감사해요!

자세한 이야기는 유튜브를 통해서 풀어볼게요.

감사합니다.