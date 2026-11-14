고경표, 음주운전 사고 당일 '놀뭐'서 사실상 삭제…개인샷 실종 '초고속 편집'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고경표가 음주운전 사고를 일으킨 당일 방송된 '놀면 뭐하니?'에서 사실상 자취를 감췄다. 제작진은 방송을 불과 몇 시간 앞두고 터진 악재에 고경표의 출연 분량을 최대한 덜어내는 초고속 편집으로 대응했다.

14일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?' 352회에서는 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 18명의 참가자들과 함께 '95 MBC 서울가요제' 준비에 돌입하는 모습이 그려졌다.

이날 방송에서는 참가자들이 한자리에 모여 각자 부르고 싶은 노래를 이야기하며 선곡에 대한 의견을 나눴다. 그러나 당초 참가자 명단에 포함됐던 고경표의 모습은 좀처럼 찾아볼 수 없었다.

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고경표는 나잠 수와 정은지 사이에 앉아 있었지만, 여러 출연자가 한꺼번에 등장하는 전체 화면에서만 작게 포착됐다. 다른 참가자들의 얼굴과 발언이 화면에 담기는 동안 고경표의 개인 클로즈업 장면은 등장하지 않았다.

사실상 고경표의 단독 출연 분량이 통째로 삭제된 셈이다. 다만 전체 출연진을 비추는 장면에서는 고경표의 모습이 일부 남아 있어 완전한 통편집은 아니었다.

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이 같은 편집은 이날 새벽 발생한 고경표의 음주운전 사고 여파다. 고경표는 14일 새벽 음주 상태로 차량을 운전하다 청소차와 충돌하는 교통사고를 내 경찰 조사를 받았다. 사고 소식이 알려지면서 고경표가 출연을 앞둔 방송 프로그램에도 비상이 걸렸다.

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특히 '놀면 뭐하니?'는 사고 당일 방송이 예정돼 있어 제작진의 긴급 대응이 불가피한 상황이었다. 이에 '놀면 뭐하니?' 제작진은 방송에 앞서 "고경표의 출연 분량은 시청에 불편함이 없도록 최대한 편집해 방송될 예정"이라고 공식 입장을 밝혔다.

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실제 방송에서도 고경표의 단독 화면을 찾아보기 어려웠다. 사고 소식이 전해진 지 불과 몇 시간 만에 출연 분량을 최소화한 제작진의 긴급 편집이 고스란히 드러났다.

한편 고경표의 음주운전 여파는 '놀면 뭐하니?'에 그치지 않을 전망이다. 고경표는 tvN 예능 '식스센스: B사이드'에도 출연을 앞두고 있어 향후 방송 편성과 출연 분량에 관심이 쏠리고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com