유혜정, 전남편 서용빈·딸 데이트에 서운 "눈물나고 서글퍼, 소외됐다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 유혜정이 딸 서규원의 부녀 데이트에 섭섭함을 드러냈다.

14일 유혜정 모녀의 유튜브 채널에서는 '유혜정 부녀 사이 질투 폭발?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

유혜정의 딸 서규원은 유튜브를 통해 아빠 서용빈과 데이트하는 영상을 종종 올려 화제가 됐다. 유혜정과 서용빈은 1999년 결혼했으나 2007년 이혼했다. 유혜정은 "고민이 있다. 저 나름 규원이랑 진짜 열심히 촬영하는데 왜 여러분들이 아빠랑 올리는 거에 그렇게 관심이 있는지. 저는 소외되게끔. 저도 예뻐해달라. 보면서 속상하더라"라며 "아빠랑 나오면 조회수가 올라가고 저랑 찍으면 여러분들이 (안 본다.) 콘텐츠 문제일지 생각에 잠기더라. 어떻게 해야 나도 예쁨 받을 수 있을까. 저도 사랑해달라"라고 토로했다.

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유혜정은 "저도 규원이랑 아빠라 촬영해서 오는 모습을 집에서 처음 본다 저희는 헤어지고 나서 한번도 본 적이 없다. 규원이가 아빠 만났을 때 어떻게 하는지 TV를 보면서 시청자의 한 명으로서 재밌게 보고 있다"며 "규원이가 아빠랑 더 잘 어울리는 거 같더라. 어쩔 땐 보면서 눈물도 나고 서글프다. 근데 조회수는 아빠랑 나오는 게 훨씬 많이 나오고. 그래서 우울감이 찾아올 때도 있다"고 섭섭함을 털어놨다.

특히 유혜정은 "아빠한테는 못되게 안 하는데 나한테만 못되게 한다"고 속상해했고 서규원은 "엄마의 편견이다. 난 모든 사람한테 똑같이 한다"고 답답해했다.

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유혜정의 어머니도 "엄마는 매일 24시간 같이 있다가 아빠를 보니까 그건 엄마가 이해해줘야 한다"고 서규원의 편을 들어줬다. 이에 유혜정은 "이해는 하지만 제 것도 많이 사랑해달라"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com