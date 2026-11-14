김희선 '곱창밴드' 매출만 40억원…90년대 뒤흔든 '원조 완판녀' 위엄

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김희선이 1990년대 곱창밴드 하나로 무려 40억원의 매출을 일으켰던 '원조 완판녀'의 위엄을 드러냈다.

14일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 '95 서울가요제' MC 섭외에 나선 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 90년대 최고의 청춘스타 김희선과 만나는 모습이 그려졌다.

이날 김희선은 긴 생머리에 가죽 재킷과 청바지를 매치한 복고풍 스타일링으로 등장해 시선을 사로잡았다. 1990년대 전성기 시절을 떠올리게 하는 모습에 출연진들은 감탄을 쏟아냈다.

Advertisement

특히 방송에서는 90년대 대한민국 패션계를 뒤흔들었던 김희선의 막강한 영향력이 재조명됐다.

당시 김희선은 출연하는 드라마마다 새로운 패션을 선보이며 유행을 주도했다. 곱창밴드를 비롯해 파스텔톤 머리띠, X자 모양 헤어핀 등 김희선이 착용한 액세서리마다 젊은 여성들 사이에서 선풍적인 인기를 끌었다.

Advertisement

그중에서도 가장 놀라운 것은 곱창밴드의 매출이었다. 방송에서는 김희선이 착용한 곱창밴드가 무려 40억원의 매출을 기록했다는 사실이 소개됐다. 당시 '희선 효과'가 얼마나 대단했는지 보여주는 대목이었다.

Advertisement

김희선은 유행을 이끌었던 남다른 비결도 공개했다. 그는 "패션 아이템을 선정하는 것 자체가 부담이었다"면서도 "누구나 쉽게 구입하고 따라 할 수 있는 아이템을 일부러 선택했다"고 밝혔다.

Advertisement

단순히 화려하고 비싼 제품을 선보이는 것이 아니라 평범한 사람들도 부담 없이 따라 할 수 있는 스타일을 고민했다는 것. 이 같은 선택이 전국적인 유행으로 이어졌다는 점에서 눈길을 끌었다.

실제로 김희선은 1990년대 단순한 인기 배우를 넘어 젊은 여성들의 패션 교과서로 통했다. 그가 드라마에서 착용한 헤어 액세서리와 의상은 곧바로 화제가 됐고, 김희선 스타일을 따라 하는 것이 하나의 유행으로 자리 잡았다.

Advertisement

한편 1977년생인 김희선은 1990년대부터 드라마와 예능을 넘나들며 최고의 인기를 누린 대표적인 청춘스타다. 2007년 사업가와 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com