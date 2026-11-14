'토르' 크리스 헴스워스, 500억 대저택에 흉기 든 괴한 침입…차량 3대 도난

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[스포츠조선 이지현 기자] 할리우드 배우 크리스 헴스워스(43)의 호주 대저택에 흉기를 든 괴한들이 침입해 차량 3대를 훔쳐 달아나는 사건이 발생했다. 당시 아내가 집에서 잠을 자고 있었던 것으로 알려져 충격을 더했다.

13일(현지시간) 미국 피플, ABC뉴스 등 외신에 따르면 지난 11일 새벽 호주 뉴사우스웨일스주 바이런베이 인근 브로큰헤드에 위치한 크리스 헴스워스의 자택에 복면을 쓴 괴한 4명이 침입했다.

호주 매체 7NEWS에 따르면 당시 헴스워스의 아내이자 배우인 엘사 파타키(50)는 새벽 2시께 반려견들이 짖는 소리에 잠에서 깼지만 별다른 이상을 느끼지 못하고 다시 잠들었다.

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그러나 다음 날 아침 집 안에 설치된 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확인한 파타키는 충격적인 장면을 목격했다. 복면으로 얼굴을 가린 남성 4명이 자택에 침입하는 모습이 포착된 것. 이들 중 2명은 흉기까지 소지하고 있었던 것으로 전해졌다.

괴한들은 보안 울타리를 넘어 저택 부지에 진입한 뒤 차고로 향했다. 당시 차고에 주차된 차량 안에는 열쇠가 남아 있었고, 이들은 BYD 차량과 램 트럭, 포드 랩터 픽업트럭 등 총 3대를 훔쳐 달아났다.

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신고를 받고 출동한 현지 경찰은 즉각 수사에 착수했다. 뉴사우스웨일스 경찰은 "신원 미상의 4명이 주택 부지에 침입해 차량 3대를 훔친 것으로 파악됐다"며 "다행히 부상자는 발생하지 않았다"고 밝혔다.

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도난 차량 중 2대는 사건 당일 코라키와 타불람 지역에서 발견됐으며, 나머지 1대도 이튿날 레녹스헤드에서 회수됐다. 경찰은 차량 3대를 모두 확보해 감식 작업을 진행하고 있으며, 용의자들을 추적 중이다.

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특히 이번 사건이 발생한 저택은 약 5000만 호주달러(한화 약 500억원 상당)로 평가받는 초호화 주택으로 알려져 더욱 화제를 모았다.

현지에서 '헴스워스 요새(Fortress Hemsworth)'라는 별명으로 불리는 이 저택은 바다가 내려다보이는 대규모 부지에 자리 잡고 있다. 침실 6개를 비롯해 인피니티풀, 개인 볼링장, 체육관, 테니스장 등 호화 시설을 갖춘 것으로 알려졌다.

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헴스워스는 지난 2010년 스페인 출신 배우 엘사 파타키와 결혼해 슬하에 딸 1명과 쌍둥이 아들 2명을 두고 있다. 부부는 자녀들을 보다 조용한 환경에서 키우기 위해 미국 로스앤젤레스를 떠나 호주에 정착했다. 헴스워스는 앞서 한 팟캐스트에서 호주로 이주한 것을 두고 가족을 위한 최고의 결정이었다고 밝히기도 했다.

한편 크리스 헴스워스는 마블 시네마틱 유니버스(MCU)에서 천둥의 신 '토르' 역을 맡아 세계적인 인기를 얻었다. 영화 '어벤져스' 시리즈를 비롯해 '익스트랙션', '퓨리오사: 매드맥스 사가' 등에 출연했다.

olzllovely@sportschosun.com