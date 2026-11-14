"법적 문제 조심해야" 고경표, 1년 전 무속인 경고도 무시한 '음주운전 사고'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고경표가 음주운전 사고를 낸 가운데, 지난해 이를 예견한 듯한 사주가 재조명되고 있다.

지난해 3월 방송된 tvN '식스센스:시티투어'에서는 프로게이머 무속인에게 점사를 보는 고경표의 모습이 담겼다.

무속인은 "항상 그게 있다. 고경표 씨는 사주에 살이 있다"며 "무언가를 크게 얻으려 할 때 일이 생겨서 못 받게 된다. 항상 아쉬운 것들이 나온다. 그래서 말을 조심해야 한다. 그냥 입을 다물어야 한다"고 단호하게 말했다.

Advertisement

이어 "올해는 관재수가 있다. 법적인 문제가 생길 수 있다. 2월까지만 조심해야 한다"며 "멀리 가려고 하지 마라. '해외에 나가서 살겠다', '제주도에 가서 살겠다' 이런 생각하지 마라"라고 밝혔다. 해당 방송은 고경표의 음주운전 사고가 보도된 후 재조명되고 있다.

고경표는 14일 새벽 3시 30분께 서울 마포구 동교동 인근 도로에서 술을 마신 채 승용차를 몰다 주행 중이던 청소차와 부딪히는 사고를 냈다. 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 운전면허 취소 수치인 0.08%를 넘는 수준이었다. 고경표는 경찰 조사 후 귀가했으며, 경찰은 자세한 사건 경위를 조사 중이다.

Advertisement

이에 소속사 씨앨앤컴퍼니는 "고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과 드린다. 고경표 배우를 믿고 응원해 주신 모든 분께도 실망과 심려를 끼쳐드려 진심으로 사과드린다"며 "음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 고개를 숙였다.

Advertisement

고경표의 음주 사고에 방송가는 비상에 걸렸다. 이날 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 고경표의 단독 출연 분량을 삭제, 단체컷에만 남겨두며 긴급 편집했다.

Advertisement

tvN '식스센스: B사이드' 측도 오는 15일 방송과 다음주 최종회에서 고경표의 출연 분량을 최대한 편집할 예정이라 밝혔으며, 오는 12월 2일 공개 예정인 티빙 오리지널 '대탈출:도시괴담'에서도 고경표의 분량 조정을 위해 재편집에 들어갈 예정이다.

wjlee@sportschosun.com