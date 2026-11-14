이현이, 알고보니 이기성 화백 조카였다…검사 동생까지 '엘리트 집안'

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[스포츠조선 이우주 기자] 모델 이현이가 뜻밖의 가족관계를 밝혔다.

14일 이현이의 유튜브 채널에서는 '박성준 역술가 조언 듣고 풍수지리에 좋은 그림 찾으러 간 프리즈 아트 페어'라는 제목의 영상이 게재됐다.

프리즈 아트 페어에 간 이현이는 "제 견문을 넓히는 것도 좋은데 사실 얼마 전에 저희 집에 박성준 역술가님이 오시지 않았냐. 들어오자마자 보이는 현관의 그림이 검은색이라 바꾸는 게 어떠냐 제안을 해주셨다"고 밝혔다.

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지난 영상에서 이현이 부부의 집에 온 박성준 역술가는 "밝고 에너지 있는 그림이 좋겠다"고 제안한 바 있다.

이현이는 "근데 그 그림이 이기성 화백의 작품이다. 저희 삼촌이시다"라며 뜻밖의 가족관계를 밝혔다. 이기성 화백은 쇳가루를 활용해 인간의 내면을 사유하며 화폭에 담아내는 독자적인 회화세계를 구축해 많은 미술 애호가들에게 주목을 받고 있다.

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이현이는 "화사한 그림으로 그림을 볼까 겸사겸사 와봤다"고 밝혔고 제작진은 "그림을 산다면 정해놓은 금액 한도 있냐"고 물었다. 이에 "그림을 바로 구매할 수 있냐"고 놀란 이현이는 "그림은 재테크 효과도 노려볼 수 있지 않냐. 통크게 2천만 원 어떠냐"고 밝혔다.

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한편, 이현이는 이화여대 경제학과 출신 모델이다. 이현이 뿐 아니라 남동생은 연세대학교 정치외교학과 출신 검사로 알려져 엘리트 집안으로 화제가 되기도 했다.

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wjlee@sportschosun.com