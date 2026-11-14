고경표, 경찰 다가오자 외투 속에 '쏙'…음주운전 직후 수상한 CCTV 포착

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 고경표가 만취 상태로 음주운전 사고를 낸 가운데, 사고 직후 행적이 담긴 새로운 폐쇄회로(CC)TV 영상이 공개돼 눈길을 끌고 있다. 특히 경찰이 다가오자 손에 들고 있던 물건을 외투 안쪽으로 넣는 듯한 모습이 포착됐다.

14일 방송된 MBC '뉴스데스크'는 고경표의 음주운전 사고 당시 상황이 담긴 CCTV 영상을 추가로 공개했다.

이날 공개된 영상에는 고경표가 운전한 차량을 환경미화원이 뒤따라가는 것으로 보이는 장면이 담겼다. 이후 차량에서 내린 고경표가 사고로 부딪힌 부위를 확인하는 듯한 모습도 포착됐다.

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또 다른 각도에서 촬영된 CCTV에는 사고 이후 경찰이 출동한 현장 상황이 담겼다. 영상 속 고경표는 인도에 서 있었으며, 주변에는 경찰차와 환경미화원으로 추정되는 인물들이 자리하고 있었다.

특히 눈길을 끈 것은 경찰이 고경표에게 다가가는 순간이었다. 고경표는 손에 들고 있던 무언가를 확인하는 듯한 행동을 보이다가 경찰이 가까이 오자 해당 물건을 서둘러 외투 안쪽으로 집어넣는 듯한 모습을 보였다. 이후 두 손을 몸 앞으로 모은 채 경찰을 바라보는 듯한 자세를 취했다.

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다만 고경표가 당시 손에 들고 있던 물건이 무엇인지는 확인되지 않았다. 해당 행동의 이유 역시 알려지지 않은 만큼 영상만으로 구체적인 의도를 판단하기는 어렵다.

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한편 앞서 고경표는 이날 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 음주 상태로 자신의 승용차를 운전하다 도로에서 작업 중이던 청소차와 충돌하는 사고를 냈다.

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경찰의 음주 측정 결과 고경표의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준으로 확인됐다. 고경표는 경찰 조사를 마친 뒤 귀가했으며, 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 통해 "고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"며 "믿고 응원해 주신 모든 분께도 실망과 심려를 끼쳐드려 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.

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이어 "고경표 배우는 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다"며 "향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

olzllovely@sportschosun.com