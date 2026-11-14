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스윙스, 예능 녹화 돌연 중단시켰다 "사람 불러놓고 조롱하는 건가"

이우주 기자

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스윙스, 예능 녹화 돌연 중단시켰다 "사람 불러놓고 조롱하는 건가"

[스포츠조선 이우주 기자] 래퍼 스윙스가 '놀토' 녹화를 중단했던 일화를 밝혔다.

12일 스윙스의 유튜브 채널에서는 '녹화장 엎은 스윙스의 놀토 첫 출연 직관썰 (feat. 넉살 한해)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

넉살, 한해를 만난 스윙스는 tvN '놀라운 토요일'에서 녹화를 중단했던 일화에 대해 이야기했다. 스윙스는 첫 출연 당시 자신의 등장곡으로 '어느새 힙합은 안 멋져'라는 가사가 수록된 이찬혁의 곡을 틀었던 제작진에 불쾌함을 표시하며 녹화를 돌연 중단한 적이 있었다고.

넉살은 "그때 형이 '이런 기분으로는 못할 거 같다. 나올 때 그 음악이 저희가 힙합 뮤지션인데 이런 음악으로 등장하는 걸 바꿔줄 수 있냐'며 신사톤으로 말했다. 그걸 하고 오히려 다들 이제야 스윙스가 왜 저렇게 힘들어하고 괴로워하는지 알겠다 싶었다. 그 이후로 형이 풀려서 재밌게 방송을 했다. 그게 기억이 나는 게 스윙스 대단하다였다. 그걸 정지시킬 수 있는 사람이 많지 않다"며 "형이 진짜 만약에 그 얘기를 안 했으면 외려 남은 방송을 날렸을 거다. 형이 얘기를 잘했다 생각한다"고 밝혔다.

스윙스, 예능 녹화 돌연 중단시켰다 "사람 불러놓고 조롱하는 건가"

한해는 "우리 오프닝이 얼마나 유치하냐. 그때는 주제가 힙합이었다. 그래서 힙합 종사자들로 꾸미고 온다. 당시에 키는 힙합이 워딩이니까 멋있고 안 멋있고를 떠나서 '힙합은 안 멋져'라는 자수를 해왔다. 형을 욕하고 싶어서 했겠냐. 그냥 한 것"이라 밝혔다.

넉실 역시 "우리는 힙합도 좋아하고 관련된 활동을 해왔으니까 화두를 아는데 다른 사람은 모른다. 키도 민감하다는 걸 아예 몰랐던 것"이라며 "형이 얘기하고 나서 키가 하나씩 자수를 떼더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

스윙스는 "제작진 분들 보고 계신다면 제가 그 이후로 두 번 더 나가지 않았냐. 그런 불만 없고 그냥 얘기가 나오길래 그때 상황에 대해 얘기한 거다. 전혀 문제 없고 그 자리에서 다 풀었다"고 밝혔다.

그러면서 스윙스는 "내 상황을 얘기하면 그 노래 나오고 일단 기분이 상했다. '뭐지? 사람 불러놓고 조롱하는 건가?' 싶었는데 고민이 되더라. 잘 모르는 분들, 한참 높은 선배들이 있어서 속으로 갈등을 많이 했다. 근데 안 말하면 너무 아닌 거 같고 말하자니 진상 같았다. 말 안 하면 내 성격상 방송 망칠 거고 사람들한테 피해만 줄 거란 생각에 얘기했다"고 당시 느꼈던 기분에 대해 이야기했다.

wjlee@sportschosun.com

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