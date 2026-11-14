스윙스, 예능 녹화 돌연 중단시켰다 "사람 불러놓고 조롱하는 건가"

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[스포츠조선 이우주 기자] 래퍼 스윙스가 '놀토' 녹화를 중단했던 일화를 밝혔다.

12일 스윙스의 유튜브 채널에서는 '녹화장 엎은 스윙스의 놀토 첫 출연 직관썰 (feat. 넉살 한해)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

넉살, 한해를 만난 스윙스는 tvN '놀라운 토요일'에서 녹화를 중단했던 일화에 대해 이야기했다. 스윙스는 첫 출연 당시 자신의 등장곡으로 '어느새 힙합은 안 멋져'라는 가사가 수록된 이찬혁의 곡을 틀었던 제작진에 불쾌함을 표시하며 녹화를 돌연 중단한 적이 있었다고.

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넉살은 "그때 형이 '이런 기분으로는 못할 거 같다. 나올 때 그 음악이 저희가 힙합 뮤지션인데 이런 음악으로 등장하는 걸 바꿔줄 수 있냐'며 신사톤으로 말했다. 그걸 하고 오히려 다들 이제야 스윙스가 왜 저렇게 힘들어하고 괴로워하는지 알겠다 싶었다. 그 이후로 형이 풀려서 재밌게 방송을 했다. 그게 기억이 나는 게 스윙스 대단하다였다. 그걸 정지시킬 수 있는 사람이 많지 않다"며 "형이 진짜 만약에 그 얘기를 안 했으면 외려 남은 방송을 날렸을 거다. 형이 얘기를 잘했다 생각한다"고 밝혔다.

한해는 "우리 오프닝이 얼마나 유치하냐. 그때는 주제가 힙합이었다. 그래서 힙합 종사자들로 꾸미고 온다. 당시에 키는 힙합이 워딩이니까 멋있고 안 멋있고를 떠나서 '힙합은 안 멋져'라는 자수를 해왔다. 형을 욕하고 싶어서 했겠냐. 그냥 한 것"이라 밝혔다.

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넉실 역시 "우리는 힙합도 좋아하고 관련된 활동을 해왔으니까 화두를 아는데 다른 사람은 모른다. 키도 민감하다는 걸 아예 몰랐던 것"이라며 "형이 얘기하고 나서 키가 하나씩 자수를 떼더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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스윙스는 "제작진 분들 보고 계신다면 제가 그 이후로 두 번 더 나가지 않았냐. 그런 불만 없고 그냥 얘기가 나오길래 그때 상황에 대해 얘기한 거다. 전혀 문제 없고 그 자리에서 다 풀었다"고 밝혔다.

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그러면서 스윙스는 "내 상황을 얘기하면 그 노래 나오고 일단 기분이 상했다. '뭐지? 사람 불러놓고 조롱하는 건가?' 싶었는데 고민이 되더라. 잘 모르는 분들, 한참 높은 선배들이 있어서 속으로 갈등을 많이 했다. 근데 안 말하면 너무 아닌 거 같고 말하자니 진상 같았다. 말 안 하면 내 성격상 방송 망칠 거고 사람들한테 피해만 줄 거란 생각에 얘기했다"고 당시 느꼈던 기분에 대해 이야기했다.

wjlee@sportschosun.com