있지 채령, "감자칩 한 봉지도 다 못 먹어" 발언에 "2천만 명 공분샀다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 있지(ITZY) 채령이 남다른 소식 습관 때문에 무려 2천만 명의 공분을 샀다고 털어놨다.

14일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에는 채령이 스페셜 게스트로 출연해 MC 은지원, 이요원, 박서진과 이야기를 나눴다.

이날 방송에서는 가수 환희의 집에 11살 조카가 방문하는 모습이 그려졌다. 환희와 똑 닮은 외모의 조카는 삼촌이 아끼는 신발을 탐내며 티격태격하는가 하면, 고난도 태권도 동작까지 선보이며 남다른 끼를 발산했다.

Advertisement

특히 조카가 마라탕을 먹고 싶다고 하자 스튜디오에서는 자연스럽게 음식 취향에 관한 이야기가 이어졌다. 박서진은 "저는 맵다고 해서 마라탕을 먹어본 적이 없다"고 밝혔고, 채령 역시 "저도 백탕으로 먹는다"고 공감했다.

이어 박서진은 채령을 향해 "소문난 소식가지 않나"라며 "시중에서 파는 유명 감자칩을 한 번에 다 먹지는 못한다고?"라고 물었다.

Advertisement

그러자 채령뿐 아니라 MC 은지원과 이요원까지 발끈했다. 은지원은 "당연히 못 먹지 않나"라고 반응했고, 이요원 역시 "우리도 한 번에 다 못 먹는다. 어떻게 다 먹어?"라며 채령의 식사량에 공감했다.

Advertisement

특히 은지원은 감자칩 한 봉지를 다 먹지 못하는 게 무슨 문제냐는 듯 "누가 뭐라고 하냐"고 목소리를 높였다. 이에 채령은 "2천만 명의 공분을 샀다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

Advertisement

채령의 편에 선 은지원은 "천사 같은 우리 채령이한테 왜 그러냐"며 "2천만 명한테 다 먹어보라고 하고 싶다"고 호통쳐 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

한편 채령은 지난 9일 첫 솔로 미니앨범 'Lovesick'(러브시크)를 발매하고 데뷔 7년 만에 솔로 가수로 나섰다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com