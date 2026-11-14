박서진, 팬 2700명 위해 사비 5000만원 썼다…임영웅 이어 팬카페 회원 수 '2위 클라스'

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 박서진이 팬클럽 회원 2700명을 위해 사비로 최대 5000만원을 들여 초대형 체육대회를 개최했다.

14일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 박서진이 팬클럽 '닻별' 회원들과 함께하는 대규모 체육대회를 준비하는 모습이 그려졌다.

이날 박서진은 여동생 박효정과 함께 이른 새벽부터 체육대회가 열리는 운동장으로 향했다. 두 사람은 전국 각지에서 모여들 팬들을 맞이하기 위해 행사 준비에 분주하게 나섰다.

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특히 이날 체육대회에 약 2700명의 팬클럽 회원들이 참석한다는 사실이 공개되자 MC 은지원과 이요원은 놀라움을 감추지 못했다.

스페셜 게스트로 출연한 그룹 ITZY(있지) 채령 역시 "이 정도로 '슈스'이실 줄은 몰랐다"며 박서진의 남다른 인기에 감탄했다.

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여기에 이요원은 "박서진의 팬카페 회원 수가 약 7만2000명으로, 임영웅 다음인 2위라고 한다"고 밝혀 놀라움을 더했다.

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박서진의 통 큰 팬 사랑도 눈길을 끌었다. 그는 이날 팬들을 위해 사비로 푸드트럭 11대를 불러 각종 간식을 공짜로 제공했다. 여기에 들어간 비용만 무려 4000만~5000만원에 달했다. 2700명의 팬들이 한자리에 모이는 대규모 행사인 만큼, 박서진은 팬들이 먹고 즐길 수 있도록 아낌없이 지갑을 연 것이다.

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이날 현장에는 헬스트레이너 양치승 관장도 지원군으로 등장했다. 양치승은 자신의 '헬스 후배' 두 명과 함께 체육대회를 찾아 일손을 보탰다.

양치승은 "지난번에 서진 남매가 제가 운영하는 샐러드빵 가게에서 아르바이트를 했는데, 가게 홍보에 큰 도움이 됐다. 매출도 급상승했다"며 "이에 보답하고자 오늘 일꾼이 되어주려고 왔다"고 설명했다.

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이에 박서진은 "오늘 여기서 열심히 일을 하시면 내년에는 관장님의 샐러드빵 간식차를 불러드리겠다"고 즉석에서 공약을 내걸었다.

박서진의 제안에 의욕을 불태운 양치승은 체육대회 현장에서 열심히 일손을 거들었다. 그러면서도 틈틈이 자신의 샐러드빵 가게 홍보를 잊지 않아 웃음을 자아냈다.

olzllovely@sportschosun.com