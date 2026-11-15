[청룡영화상] 음문석이 뒤집고 오정세가 웃겼다…男조연상 '별들의 전쟁'

제47회 청룡영화상 남우조연상 후보 구교환(군체), 오정세(와일드 씽), 음문석(호프), 이민호(암살자(들)), 조인성(가능한 사랑)(왼쪽부터 영화 개봉 순). 사진=스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 한 편의 영화를 완성하는 데는 여러 얼굴이 필요하다.

이야기 흐름을 바꾸는 얼굴, 긴장 사이에 웃음도 불어넣는 얼굴. 때로는 인간의 가장 서늘한 본성을 드러내는 얼굴이기도 한다.

올해 청룡영화상 남우조연상 후보들도 저마다의 색깔로 스크린을 채웠다. 광기 어린 천재 과학자부터, 비운의 발라드 왕자, 모든 사건의 발단이 된 수상한 목수, 진실을 좇는 신입 기자, 선의 뒤에 특권의식을 감춘 남자까지.

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개성 강한 캐릭터를 자신만의 연기로 완성한 주인공들, 바로 구교환(군체), 오정세(와일드 씽), 음문석(호프), 이민호(암살자(들)), 조인성(가능한 사랑)(영화 개봉 순)이다.

사진제공=(주)쇼박스

◇'군체' 구교환

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구교환이 또 한 번 기묘한 얼굴을 꺼냈다. '군체'에서 새로운 인류의 탄생을 갈망하는 천재 생물학 박사 서영철로 변신, 지적 호기심과 위험한 광기가 뒤엉킨 악역을 완성했다.

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구교환의 장기는 선과 악의 경계를 자유롭게 넘나드는 데 있다. 악행을 저지르면서도 어딘가 인간적인 결핍을 드러내고, 섬뜩한 행동마저 묘하게 궁금하게 만든다. 덕분에 관객들은 서영철을 경멸하면서도 좀처럼 눈을 떼지 못한다.

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특히 연상호 감독의 '군체'는 595만 관객을 동원하며 흥행에 성공한 데 이어, 구교환도 제79회 칸 국제영화제 레드카펫까지 밟았다. 흥행과 작품성을 두루 경험한 구교환이 이번 청룡에서도 존재감을 발휘할지 관심이 쏠린다.

사진제공=롯데엔터테인먼트

◇'와일드 씽' 오정세

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관객의 웃음은 물론, 극장 밖 화제성까지 접수했다. '와일드 씽'에서 비운의 발라드 왕자 최성곤으로 등장한 오정세는 그야말로 '신 스틸러' 정석을 보여줬다.

청순한 비주얼에 진지한 표정으로 부르는 '니가 좋아'는 극 중에서 '2위'에 머문 히트곡이지만, 현실에서는 챌린지 열풍까지 일으키며 뜻밖의 '신드롬'을 낳았다.

진지할수록 웃기고, 능청스러울수록 매력적인 오정세 특유의 코미디가 제대로 통한 것이다.

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영화 속에서는 끝내 1위를 놓친 발라드 왕자지만, 청룡에서는 남우조연 1위에 오를 수 있을까. 최성곤의 못다 이룬 정상 정복이 청룡에서 이뤄질지가 관전 포인트다.

사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

◇'호프' 음문석

'호프'의 진짜 복병은 외계인이 아니라 음문석이었다. 나홍진 감독이 '곡성' 이후 10년 만에 선보인 '호프'에서 음문석은 호포항의 수상한 목수 양배로 등장, 영화의 판도를 뒤집는 히든카드로 활약했다.

허름한 옷차림과 툭 튀어나온 앞니, 느릿한 충청도 사투리까지. 영락없이 순박한 시골 청년 같지만, 아무렇지 않게 "그냥 확 죽이세유~"를 내뱉는 순간 분위기가 달라진다.

특히 아기 외계인 칼리를 죽인 장본인으로, 마을을 덮친 비극의 출발점이 된 셈이다. 황정민이 서스펜스를 쌓고 조인성이 액션으로 휘몰아친다면, 음문석은 이야기 방향 자체를 바꿨다.

순박함과 섬뜩함 사이를 오가는 연기로 영화의 핵심 반전을 책임진 음문석. '호프'가 숨겨둔 비밀병기가 청룡에서도 위력을 발휘할지 주목된다.

사진제공=하이브미디어코프

◇'암살자(들)' 이민호

이번에는 스타의 화려함보다 기자의 집요함을 택했다. 이민호는 '암살자(들)'에서 1974년 동성일보 사회부 신입 기자 한영일을 맡아, 역사의 비극을 목격하고 그 이면의 진실을 추적하는 인물을 그려냈다.

한영일은 광복절 경축식에서 벌어진 영부인 저격 사건을 현장에서 직접 목격한 인물이다. 그러나 공식 발표는 자신이 두 눈으로 본 사실과 어긋난다. 모두가 하나의 진실을 이야기할 때, 자신이 목격한 또 다른 진실을 놓지 않는 것이다.

이민호는 사건의 관찰자이자 진실을 좇는 추적자로서 한영일의 집요함을 표현했다. 특히 선배 기자 재환(박해일)과 함께 사건의 실체에 접근하며, 신입 기자의 패기와 거대한 사건 앞에서 느끼는 긴장감을 동시에 드러낸다.

'꽃보다 남자'의 구준표부터 '파친코'의 한수까지, 강렬한 존재감과 카리스마로 대중에게 각인됐던 이민호. 익숙한 이미지를 벗고 연기 스펙트럼을 넓힌 그가 청룡에서도 그 진가를 인정받을 수 있을지 주목된다.

사진제공=넷플릭스

◇'가능한 사랑' 조인성

올해 조인성은 주연도, 조연도 놓치지 않았다. '호프'로 남우주연상 후보에 오른 데 이어, 이창동 감독의 '가능한 사랑'으로 남우조연상까지 노린다.

극 중 다큐멘터리 감독 예지(조여정)의 남편 상우를 맡아, 해고 노동자 호석(설경구)과 대척점에 선 기득권의 얼굴을 그려냈다. 겉으로는 친절하고 합리적이지만, 무심코 내뱉는 말과 행동에는 타인을 향한 차가운 거리감이 배어 있다.

조인성은 감정을 폭발시키는 대신 힘을 뺀 연기로 인물의 서늘한 본성을 드러냈다. 미세하게 흔들리는 시선과 여유로운 말투만으로 계급의 간극을 표현한 것이다.

류승완 감독의 '휴민트', 나홍진 감독의 '호프', 이창동 감독의 '가능한 사랑'까지. 한 해에 세 거장의 세계를 넘나든 조인성이 청룡에서도 두 부문 동시 후보라는 진기록을 수상으로 연결할 수 있을지 이목이 집중된다.

제47회 청룡영화상은 오는 25일 서울 여의도 KBS홀에서 개최되며, KBS2를 통해 생중계된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com