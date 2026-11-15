'지스타 2026', 글로벌 게임전시회로 자리매김…신작·인디·비즈니스 플랫폼으로 진화

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오는 19일부터 22일까지 부산 벡스코에서 열리는 국제 게임전시회 '지스타 2026'이 국내 최대 게임 전시회를 넘어 진정한 글로벌 게임쇼로의 자리매김을 시도한다.

올해는 웹젠과 크래프톤을 비롯해 코에이 테크모와 세가, 넷이즈게임즈 등 국내외 주요 게임사들이 신작을 선보이고, 인디게임 전시도 역대 최대 규모로 확대된다. 온라인 쇼케이스와 글로벌 플랫폼 연계, e스포츠, 투자·비즈니스 프로그램까지 더해지며 게임산업 생태계 전반을 아우르는 행사로 외연을 넓힌다.

특히 AI 기업 뤼튼의 AI 캐릭터·스토리 플랫폼 '크랙'이 메인 스폰서로 참여한다. 게임을 주력으로 하지 않는 기업의 참여는 게임과 AI, 스토리텔링 콘텐츠의 접점이 넓어지고 융합되는 트렌드의 변화를 보여준다고 할 수 있다.

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글로벌 게임사 집결…국내 게임사도 신작 경쟁

올해 가장 눈에 띄는 변화는 제2전시장에 처음 마련되는 '지스타 글로벌 게임 쇼케이스'다. 코에이 테크모는 '인왕 3'와 '와룡 2: 윙스 오브 엠버' 등을, 세가는 국내 최초로 '토탈워: 워해머 40,000'을 공개한다. 넷이즈게임즈는 '원스 휴먼'과 '연운'을, CD 프로젝트 레드는 '더 위쳐 3: 와일드 헌트'와 '사이버펑크 2077'을 선보인다.

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국내 게임사들도 신작 경쟁에 나선다. 크래프톤은 10년 연속 참가해 '배틀그라운드(PUBG)'와 신작 4종을 소개한다. 동양 다크 판타지 액션 RPG '타래: 언바운드'는 신규 클래스 '투귀'를 세계 최초로 시연하며, 2인 협동 어드벤처 '에이지 트위스터', 액션 플랫포머 '왈츠앤잼', 전략 RPG '템빨용사'도 관람객을 만난다.

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웹젠은 100부스 규모로 참가한다. 웹툰 원작의 지휘 전략 RPG '디펜스 게임의 폭군이 되었다: LAST STAGE'를 일반 관람객에게 처음 공개하고, 신작 MMORPG '뮤 테오스'의 세계관도 티저 영상을 통해 선보인다. '테르비스', 'R2 ORIGIN', '메틴2', '샷온라인' 등 기존 IP를 활용한 작품들도 출품한다.

인디게임 250부스…스팀 연계로 글로벌 진출 지원

인디게임 전시도 역대 최대 규모다. '지스타 인디 쇼케이스 2.0: GALAXY'는 250부스 규모로 운영되며 국내외 100여개 개발사가 참여한다. 글로벌 인디게임 퍼블리셔 디볼버 디지털과 유니티 등이 함께하고, AI 게임잼과 해외 개발사 작품 전시도 진행한다.

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특히 스팀과 연계한 특별 프로모션 페이지를 운영한다는 점이 눈길을 끈다. 오프라인 시연에 그치지 않고 글로벌 PC게임 플랫폼을 통해 출품작을 알리고 구매로 연결할 기회를 마련한다. 해외 마케팅 채널이 부족한 소규모 개발사에는 글로벌 이용자와 만날 수 있는 접점이 될 수 있다.

온라인 영역도 확대한다. 개막 전날인 18일에는 '지스타 프리미어'를 처음 개최해 국내외 주요 게임사의 신작과 미공개 영상을 소개한다. 네이버의 스트리밍 플랫폼 치지직과 공식 미디어 파트너십을 맺고 현장 방송과 스트리머 콘텐츠도 강화한다.

G-CON·e스포츠까지…게임산업 교류의 장으로

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지스타의 시그니처 행사로 자리잡은 게임 컨퍼런스 G-CON은 '게임 내러티브의 확장'을 주제로 19~20일 열린다.

'더 위쳐' 시리즈를 만든 CD 프로젝트 레드 개발진과 시프트업 김형태 대표, 미카미 신지 등 글로벌 게임업계 인사들이 참여한다. 장항준·이병헌 감독과 '무빙'의 박인제 감독, 웹툰 '유미의 세포들' 이동건 작가, 애니메이션 '인사이드 아웃 2'의 김혜숙 애니메이터 등 다른 콘텐츠 분야 창작자들도 게임과 스토리텔링의 접점을 논의한다.

'마크로스' 시리즈의 카와모리 쇼지 감독과 '블루 아카이브' 김용하 본부장의 대담도 마련된다. 올해 처음 도입하는 '살롱 드 지'는 연사와 참관객이 직접 대화하는 참여형 프로그램으로, 강연을 넘어 창작자와 관람객의 교류를 강화한다.

비즈니스 기능도 강화한다. BTB관 네트워크 라운지를 확대하고 국내외 투자사와 퍼블리셔가 참여하는 '지스타 인베스트먼트 커넥트(G-STAR INVESTMENT CONNECT)'를 신설해 중소·인디 개발사의 투자 유치와 해외 진출을 지원한다. 블리자드 엔터테인먼트의 '오버워치 챔피언스 시리즈' 아시아 파이널과 게임 IP를 K컬처와 결합한 게임문화축제도 함께 열린다.

지스타의 변화는 참가 기업과 전시 공간을 늘리는데 그치지 않는다. 대형 게임사와 글로벌 개발사, 인디게임 제작자, 투자자와 퍼블리셔, 다양한 분야의 창작자와 이용자를 연결하는 구조를 만들어가고 있다.

게임산업의 경쟁력은 몇몇 대형 기업의 흥행작만으로 형성되지 않는다. 새로운 개발사가 등장하고 다양한 게임이 이용자를 만날 기회, 국내 작품이 글로벌 시장으로 나아갈 통로가 필요하다. 지스타가 게임산업의 성과를 보여주는 전시회를 넘어 새로운 기회와 교류를 만드는 플랫폼으로 진화하고 있는 것을 지켜볼 수 있는 기회라 할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com