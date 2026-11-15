하리수 "성전환 반대 父, '낳아서 저따위'라고 폭언…화해한 적 없다" 오열 ('동치미')

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[스포츠조선 이우주 기자] '동치미' 하리수가 아버지 생각에 오열했다.

14일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 혜은이, 하리수, 김지선, 빽가가 출연했다.

하리수는 "저는 어디 가서 궁색하지 마시라고 부모님께 경제권을 넘겨드렸다. 제가 번 돈은 전부 부모님이 관리하셨다. 그래서 그 당시 여러 나라에서 활동해서 은행 가기도 힘들었다. 엄마가 지금까지도 경제권을 안 넘겨주신다. '내가 이런 것도 안 하면 나는 산송장'이라 하더라. 그게 가장 잘한 효도가 아닌가 싶다"고 밝혔다.

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어머니의 지출에 전혀 관여하지 않는다는 하리수는 "우리 엄마가 어디 가서 기를 펴고 사실 수 있으니까. 아직 용돈을 받아 쓰고 제가 카드를 쓰면 어머니가 내주신다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

하리수는 어린 시절을 떠올리며 "어머니는 제가 여성스럽고 남자를 좋아한다는 건 너무 잘 알고 계셨다"며 "어느날 여장하고 있다가 풍기문란죄로 잡혀갔다. 그때는 수시로 검문이 많이 나왔다. 경찰이 '엄마가 아들을 이렇게 키우냐'고 하더라. 그때 '내가 이렇게 살아서 모욕을 주는구나' 싶었다"고 밝혔다.

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하리수는 "엄마가 '꼭 이렇게 살아야 되냐' 해서 내 삶이 맞는 거 같다고 했다"며 "엄마한테 수술비를 모으고 말씀 드렸더니 꼭 해야겠냐고 하더라. 그때가 가장 힘들었던 거 같다. 엄마한테도 불효했다. 수술 중 사망할 수도 있다는 내용에 가족 두 명이 사인을 해야 했다"고 밝혔다.

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아버지에 대해서는 "아빠와 사이가 안 좋았다. 집에 손님들이 놀러 와서 '딸이 예쁘다' 하면 '저 XX 아들이다. 낳지 말라니까 낳아서 저따위라 했다. 아빠는 제가 여자 같은 아들인 게 싫었던 거다"라며 "아버지는 수술도 몰랐다. 아빠는 제가 수술하고 와서 저희 엄마한테 왜 수술을 하게 했냐고 많이 혼내고 원망하셨다더라. 저는 그렇게 하지 않으면 죽을 거 같았다"고 밝혔다.

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하리수는 "아빠와는 화해를 해본 적이 없다. 우연히 아빠의 뒷모습을 봤는데 어느 순간 보니까 왜소해 보이더라. 그 모습을 보고 '지금 내가 서운한 마음이 있었지만 지금은 그러지 말아야겠다. 우리아빠도 보살핌이 필요한 때가 됐구나' 싶어서 혼자 아빠에 대한 미움을 지웠다"며 "돌아가실 때도 절대 안 울겠다 다짐했는데 막상 장례식장에서 저만 울더라. 이후에 유품을 정리하는데 저를 자랑스러워하는 인터뷰가 있었다. 아빠와 가까워질 계기가 있었는데 그걸 못했다는 게 마음이 아프다"며 오열했다.

wjlee@sportschosun.com