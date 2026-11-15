빽가, '지름 8cm' 뇌종양 투병에도 "부모님께 뾰루지라 숨겼다" ('동치미')

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[스포츠조선 이우주 기자] '동치미' 빽가가 뇌종양 투병기를 돌아봤다.

14일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 혜은이, 하리수, 김지선, 빽가가 출연했다.

빽가는 부모님께 했던 불효에 대해 "제가 29살 때 뇌종양을 앓았다. 제가 부모님께 말씀을 못 드렸다"며 "어느 날 손에 자꾸 힘이 빠지더라. 변기 물을 못 내려서 힘을 주다가 쓰러졌다. 온몸에 멍이 들고 살이 까졌다. 내가 피곤한가 싶었다"고 밝혔다. 이후 교통사고가 나 병원에 갔다가 뇌종양을 발견했다는 빽가. 빽가는 "종양 지름이 8cm였다. 위험한 게 뼈까지 썩어서 뼈를 뜯어내야 한다더라. 왼쪽 뇌 두개골 뼈가 없다"고 밝혀 충격을 안겼다.

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부모님께 이 사실을 숨기고 있었지만 기자에게 연락이 왔다고. 결국 기사 보도를 앞둔 직전에야 부모님께 말씀 드렸다는 빽가는 "머리에 뾰루지가 났는데 기사는 부풀려 나오니까 기사가 나도 놀라지 말라 했다"며 "기사를 보고 아버지한테 연락이 왔다. 부모님이 오시기 전에 마음을 다잡았는데 만나자마자 무너졌다"고 털어놨다.

빽가는 "사실 엄마한테 제일 먼저 전화하고 싶었다. '엄마 어떻게 해야 돼?' 하고 싶었는데 2주 가까이 아무한테도 말 못하고 끙끙 앓았다. 엄마아빠를 보자마자 너무 서럽더라. 제가 막 우니까 그제서야 엄마도 토닥여 주셨다"며 "수술을 받으러 갔는데 수술시실 앞에서 엄마가 응원하러 오셨다. 그래도 마지막으로 엄마 얼굴을 봤다는 생각에 만족하며 10시간 가까이 수술을 받았다"고 밝혔다.

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빽가는 "중환자실에서 눈을 떴는데 몸에 호스가 엄청 많이 있었다. 일단 살았다는 생각에 안도했다"며 "제가 엄마가 만들어주신 흰죽을 되게 좋아한다. 엄마가 '흰죽 해줄 테니까 빨리 일어나'라고 했는데 입이 조금씩 열리는 느낌이었다. 엄마한테 '죽 쒀서 개나 줘'라고 했다. 엄마가 울다가 막 웃으시더니 이제서야 살아났다고 하더라. 그 뒤로 지금처럼 건강해졌다"고 밝혀 박수를 받았다.

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wjlee@sportschosun.com