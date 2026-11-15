'모친상' 빽가, '동치미' 섭외 거절한 이유 "퇴원 준비 중 돌아가셔, 아직도 힘들다"

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[스포츠조선 이우주 기자] '동치미' 빽가가 돌아가신 어머니 생각에 눈물을 보였다.

14일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 혜은이, 하리수, 김지선, 빽가가 출연했다.

빽가에게 '동치미'는 남다른 프로그램이라고 어머니가 좋아해 '동치미'와 첫 인연을 맺었다는 빽가는 "어느 날은 제가 집에 있는데 사람들이 어머니가 TV에 나오셨다고 하는 거다. 저는 몰랐는데. 어머니 혼자서도 몇 번 나오셨다. 어머니가 너무 좋아하셨던 프로그램"이라고 밝혔다.

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특히 빽가는 "작년에 어머니가 돌아가시고 '동치미' 섭외 전화가 몇 번 왔는데 다 거절했다. 어머니 관련된 이야기가 나올 건데 (돌아가신지) 얼마 안 돼서 지금도 사실 많이 힘들다"며 "그래도 엄마가 좋아하던 방송이라 용기를 냈다"고 출연을 결심한 이유를 밝혔다.

빽가는 "어머니께서 작년 초부터 몸이 안 좋아지셨다. 병원에 갔더니 당뇨셨는데 신장이 안 좋아지셔서 투석도 하셨다. 그게 폐로 전이가 돼서 폐암까지 왔다"며 "스케줄을 정리하고 어머니 병원으로 왔다 갔다 하고 가족들도 돌아가면서 간호를 했다. 어머니가 위독해지셔서 섬망 증상까지 생겼다. 점점 심해지니 저도 못 알아보셨다"고 털어놨다.

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빽가는 "어느날 날 붙잡고 '나 내일 여기서 나가야 할 거 같다'더라. '도저히 안 될 거 같다고 집으로 가고 싶다'더라. 아버지한테 말씀 드리고 어머니를 집으로 모시자 했다"며 "다음날 퇴원 준비를 하는데 어머니가 위독하다는 전화가 왔다. 중환자실에서 호흡기만 꽂고 계시더라. 엄마한테 '집에 가야 한다' 했는데 정신을 못 차리시더라. 동생이 병원에 도착하고 10분 뒤에 어머니가 돌아가셨다"며 눈물을 보였다.

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이후 어머니 생각에 '동치미' 섭외도 여러 차례 거절했다는 빽가는 "섭외 오기 몇 시간 전에 엄마 영상을 보고 있었다. 다 봤는데도 더 보고 싶더라. 그동안 엄마와의 동반 출연은 많이 거절했는데 그날 매니저한테 '이럴 줄 알았으면 엄마랑 방송 좀 할 걸' 했는데 마침 섭외 전화가 왔다"며 "사랑을 주신 엄마의 팬 분들이 엄마를 기억해주실 거 같아서 큰 용기를 내서 나왔는데 나오길 잘한 것 같다"고 밝혀 모두를 눈물짓게 했다.

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wjlee@sportschosun.com