피는 못 속이네…'런닝맨 하차' 개리, 9세子과 나란히 DJ 부스 선 근황

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 리쌍 출신 가수 개리가 아들 하오와 함께 DJ 부스에 선 반가운 근황을 공개했다.

14일 개리의 아내는 자신의 SNS에 피자 이모티콘과 함께 여러 개의 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 서울의 한 피자 매장을 찾은 개리와 아들 하오의 모습이 담겼다. 두 사람은 나란히 빨간색 모자를 쓰고 흰색 티셔츠를 맞춰 입은 채 DJ 장비 앞에 섰다.

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특히 개리는 헤드폰을 목에 걸고 턴테이블과 믹서를 다루며 음악을 즐겼다. 옆에 선 하오 역시 아빠의 손짓과 장비 조작을 유심히 지켜보며 관심을 보였다. 개리는 아들에게 무언가를 설명하는 듯한 모습으로 다정한 아빠의 면모를 드러냈다.

또 다른 영상에서는 개리와 하오가 나란히 앉아 이야기를 나누거나 음악에 맞춰 흥겨운 시간을 보내는 모습도 포착됐다. 어느덧 훌쩍 성장한 하오의 모습 역시 눈길을 끌었다.

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무엇보다 오랜 기간 가수 활동보다 육아와 가족과의 일상에 집중해 온 개리가 오랜만에 음악을 즐기는 모습이라는 점에서 반가움을 더했다.

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하오의 남다른 음악 사랑은 이번이 처음이 아니다. 개리는 지난 6월 자신의 SNS에 "친구 생일 파티에서 음악 튼다고 음..."이라는 글과 함께 하오가 직접 음악 작업을 하는 영상을 공개한 바 있다.

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당시 하오는 전문 음악 편집 프로그램을 활용해 비트와 구성을 조절하는가 하면, 음악에 맞춰 리듬을 타는 모습을 선보였다. 개리는 아들 곁에서 "아주 천천히"라고 조언하며 음악 작업을 도왔다.

이번에도 DJ 장비 앞에 나란히 선 부자의 모습이 공개되면서 아빠의 음악적 재능을 물려받은 듯한 하오의 성장에 관심이 쏠린다.

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한편 개리는 2016년 SBS '런닝맨'에서 하차한 뒤 연예계 활동을 줄였다. 2017년 10세 연하의 비연예인 아내와 결혼해 같은 해 아들 하오를 품에 안았으며, 2020년 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 부자가 함께 출연해 큰 사랑을 받았다.

최근에는 유튜브 채널 '강개리'를 통해 가족과 함께하는 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다. 특히 지난달 공개한 영상에서는 아들 하오의 학원 등하원을 책임지는 일상을 전하며 "이제 연예인에서 약간 일반인화돼 가고 있다"고 털어놓기도 했다.

그는 육아에 대해 "아이가 크는 모습을 다 보고 담아놨다"며 "육아라는 게 아이를 위해서이기도 하지만 부모를 위해서도 있는 것 같다. 추억을 많이 만들어야 나중에 후회하지 않는다"고 가족을 향한 애정을 드러냈다.

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olzllovely@sportschosun.com