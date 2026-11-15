유재석 소름 돋게 만든 송혜교의 '美 와인 구매 거절' 빌드업 토크…"역사에 남을 것"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 송혜교가 과거 미국에서 와인을 사려다 미성년자로 오해받아 구매를 거절당했던 일화를 공개했다. 예상치 못한 동안 자랑에 유재석과 공유는 폭소를 터뜨렸다.

14일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 배우 송혜교와 공유가 게스트로 출연해 유재석과 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.

이날 송혜교는 20대로 돌아간다면 해보고 싶은 일이 있느냐는 질문에 "작품에 대한 아쉬움 말고는 잘 즐겼던 것 같다"고 답했다. 이어 "그때는 무대포 기질이 있었던 것 같다. 겁 없이 '난 갈 거야' 하고 진짜 그냥 가버렸다"며 홀로 미국 샌프란시스코로 떠났던 경험을 털어놨다.

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송혜교는 "처음에는 호텔에 묵다가 집을 구해서 몇 달 계약했다. 영어 학원도 3개월 정도 다녔다"고 설명했다. 당시 송혜교는 현지 영어 선생님과 친해졌지만, 자신의 직업을 밝히지 않아 선생님은 그가 한국에서 활동하는 유명 배우라는 사실을 전혀 모르고 있었다고.

송혜교는 "선생님이 꿈이 뭐냐고 물어서 연기를 배우고 싶다고 했더니 샌프란시스코에 있는 오디션을 추천해 줬다"며 웃었다.

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그러던 어느 날 뜻밖의 사건이 벌어졌다. 선생님과 함께 성당을 구경하던 중 중국인 관광객들이 송혜교를 알아보고 한꺼번에 몰려든 것. 송혜교는 "당시 '풀하우스'가 중화권에서 인기가 많았다. 버스에서 중국분들이 엄청 내리더니 제 중국 이름을 부르면서 뛰어왔다"고 회상했다.

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갑작스러운 인파에 놀란 선생님은 본능적으로 송혜교를 보호했고, 두 사람은 가까스로 카페로 피신했다. 송혜교는 "선생님이 저를 앉히더니 '너 뭐야?'라고 하더라. 한국에서 배우를 하고 있다고 했더니 제 이름을 검색해 보고 너무 놀랐다"고 전했다. 이후 선생님은 야외 수업에 나갈 때마다 송혜교를 보호하려는 듯 행동했다고 해 웃음을 자아냈다.

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하지만 화려한 해외 생활과 달리 혼자 보내는 시간은 외로웠다고. 송혜교는 "친구가 선생님밖에 없으니까 함께하지 않는 시간에는 매일 혼자 있었다. 진짜 벽 보고 얘기했던 것 같다"고 털어놨다.

이어 "너무 심심하면 수업 끝나고 와인 한 병 사서 들어가 한잔해야겠다고 생각했다"며 당시를 떠올렸다.

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그런데 정작 와인을 사러 간 가게에서 뜻밖의 상황을 맞닥뜨렸다. 송혜교는 "신분증을 깜빡하고 안 가져갔는데 18살인 것 같아서 못 팔겠다고 하더라"며 웃음을 터뜨렸다.

긴 해외 체류 경험담 끝에 등장한 반전 결말에 유재석과 공유는 폭소했다. 유재석은 "이거 얘기하려고 빌드업한 거냐. 빌드업이 어마어마하다"며 감탄했다. 이어 "톤 자체가 너무 진중하고 자연스러워서 소름 끼쳤다. 토크꾼들이 하는 거다. 역사에 남는 토크 빌드업"이라고 극찬했다.

공유 역시 송혜교의 이야기에 웃음을 감추지 못했다. 송혜교는 "그런데 진짜 사실이다. 그래서 와인을 못 샀다"고 거듭 강조했다. 이에 유재석은 "못 샀지만 기분 좋게 웃으면서 집에 갔을 것 같다"고 너스레를 떨었고, 송혜교 역시 웃음으로 화답했다.

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한편 송혜교와 공유는 오는 12월 11일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'에 출연한다. '천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리 그린 넷플릭스 시리즈다.

olzllovely@sportschosun.com