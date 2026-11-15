서장훈 여동생, 오빠 피해 한국 떠났다…"서장훈과 1도 안닮은 미인"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 서장훈이 미모의 여동생을 둘러싼 외모 오해를 해명하다가 동생에게 혼난 사연까지 공개했다.

14일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 그룹 에이티즈(ATEEZ)가 게스트로 출연해 형님들과 다양한 이야기를 나눴다.

이날 에이티즈 여상은 학창 시절 자신의 외모 때문에 친누나까지 주목받았던 일화를 털어놨다. 여상은 "중학교 때 내가 예쁘장하게 생겼다. 친구들이 누나도 예쁠 거라고 생각해 소개해 달라고 했다"고 말했다.

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이어 "마침 누나가 건너편에서 걸어오고 있었는데 눈이 마주쳤다. 아는 척하면 죽여버리겠다는 표정을 짓더라"고 회상해 웃음을 자아냈다.

이를 듣던 서장훈은 "나는 완전히 반대"라며 자신의 여동생 이야기를 꺼냈다. 서장훈은 "내 여동생은 혹시 누가 나를 닮았다고 할까 봐 그게 짜증이 나서 유학을 갔다. 10년 있다가 한국에 돌아왔다"고 밝혔다.

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이어 "한국에서 결혼하고 아이도 낳았는데, 아이들이 어디 가서 삼촌이 나라고 이야기할 수 있지 않나. 그래서 다시 아이들을 데리고 캐나다로 갔다"고 설명했다.

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이에 강호동은 "모르는 척하는 정도가 아니라 아예 나라를 떠난 거냐"고 놀라워했고, 출연진도 웃음을 터뜨렸다.

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하지만 서장훈은 여동생의 외모에 대한 오해만큼은 반드시 바로잡아야 한다며 진지하게 해명에 나섰다. 그는 "예전에 다른 방송에서 이 이야기를 했는데, 여동생이 나를 닮아서 유학을 갔다는 식으로 기사가 났다. 그런데 동생은 나랑 안 닮았다"고 강조했다.

실제로 서장훈의 여동생을 본 적이 있다는 이수근도 증언에 나섰다. 이수근은 "내가 이야기하는데 여동생이 너무 미인이다. 서장훈을 보다가 동생을 보면 완전히 매치가 안 된다. 1도 안 닮았다"고 말해 궁금증을 높였다.

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그러나 서장훈은 "미인 아니다"라고 단호하게 선을 그어 또 한 번 웃음을 안겼다. 서장훈은 "동생이 나를 닮아서 유학을 간 게 아니라, 안 닮았는데 사람들이 닮았다고 할까 봐 짜증이 나서 간 것"이라며 거듭 설명했다.

특히 잘못된 보도가 나간 뒤 여동생에게 직접 항의까지 받았다고 털어놨다. 서장훈은 "동생이 웬만하면 나한테 말을 안 하는데 그 기사를 보고 연락이 왔다"며 "'말을 똑바로 하든가 하지 말든가'라고 하더라"고 전했다.

이를 들은 이상민은 "성격은 똑같네"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

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olzllovely@sportschosun.com