손준호♥김소현 子, 영재기업인 교육원 수료…母보다 훌쩍 큰 키에 '깜짝'

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[스포츠조선 이우주 기자] 뮤지컬 배우 김소현이 아들 주안 군의 근황을 공개했다.

김소현은 14일 "포스텍영재기업인교육원 PCEO 16기로 2년 동안 이곳에서 배운 창의적인 생각과 도전 정신이 주안이 앞날에 든든한 밑거름이 되길 바라며"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 아들 주안 군의 영재기업인교육원 수료식에 참석한 김소현의 모습이 담겼다. 주안 군은 2024년 포스텍영재기업인교육원에 합격했다. 지식재산기반의 창의적 인재를 발굴·육성하기 위하여 포스텍에서 운영되는 교육기관으로 대한민국에 두 개밖에 없는 영재기업인교육원 중 하나다.

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특히 공개된 사진 속 주안 군은 엄마 김소현보다 훌쩍 큰 키로 눈길을 끌었다. 어린 시절 방송을 통해 귀여운 모습으로 사랑받았던 주안 군이 어느덧 엄마보다 키가 큰 청소년으로 성장한 모습이다.

앞서 주안 군은 과거 상위 0.1% 영재 판정을 받은 사실이 알려져 화제를 모았다. 또한 각종 대회와 활동에서 여러 차례 수상하며 남다른 재능을 드러내기도 했다.

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한편, 뮤지컬 배우 김소현과 손준호는 2011년 결혼, 슬하 아들 주안 군을 두고 있다. 세 사람은 SBS '오! 마이 베이비'에 출연해 많은 사랑을 받았다.

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wjlee@sportschosun.com