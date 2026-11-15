"우리는 저렇게 안 해" 가비, 치아 비방 광고에 분노 "의사가 그러면 안 되지"

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[스포츠조선 이우주 기자] 댄서 가비가 자신의 치아를 두고 비방한 광고를 향해 불쾌한 기색을 내비쳤다.

12일 가비의 유튜브 채널에서는 '과연 가비의 라미는 몇호였을까?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

라미네이트를 받았던 치과에 간 가비. 가비는 "제가 하얗게 해달라 했던 거 같다"고 떠올렸고 의사는 "일반적으로 갖고 있는 가이드에서도 없는 색상을 원하셨다. 저희가 특수 제작을 했다. 사실 두려웠다. '이게 될까?' 싶었다"고 털어놔 웃음을 안겼다.

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가비는 "그럼 말씀을 해주시지 그랬냐. 너무 태연하게 '그러시냐' 해서 이것도 자연스러운 선인 줄 알았다"고 토로했다.

의사는 가비의 치아가 화제가 되는 것에 대해 "사실 저는 너무 자랑스럽다. 많이 샤라웃 해주셔서 여기저기서도 치아에 대한 얘기가 많이 나왔다"며 "근데 많은 분들이 오해하고 저희의 커뮤니케이션과 의도를 모른 채로 악의적으로 비난한 분들이 있었다"고 안타까워했다.

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이에 가비는 "진짜 많았던 게 선생님이랑 한번 DM도 한 적 있다. 그 전에 릴스로 '가비 치아처럼 우리는 안 합니다' 이런 식으로 올리시는 분도 있었고 제 치아 가지고 조롱하는 분들도 계셨다"며 "근데 댓글로 조롱하고 재밌어 하는 건 괜찮다. 근데 의사선생님이 그러면 안된다. 의사 양반이 나한테 그러면 안되지"라고 불쾌해했다.

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의사 역시 "의료법상에서도 비방 광고는 불법이다. 이번 기회를 통해서 확실히 그 오해를 풀고 싶다"며 "(가비가) 저번에 경고하셨다. 저도 똑같이 하겠다"고 경고했다. 이에 가비는 "항상 (행동을) 팔로우하신다고 한다"고 고마워했다.

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wjlee@sportschosun.com