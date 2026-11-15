권성준, 전여친에 키우던 반려묘들 보냈다 "나보다 책임감 강해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 권성준 셰프가 키우던 반려묘들을 전여친에게 보냈다고 밝혔다.

13일 권성준의 유튜브 채널에서는 '서열 4위 맛피자의 하루'라는 제목의 영상이 게재됐다.

반려묘 세 마리를 키우고 있는 권성준은 고양이를 케어하는 일상을 보여줬다. 권성준은 "길에서 상태가 안 좋은 애들을 노년을 편안하게 마무리시켜주고 싶다는 느낌으로 데려온다. 보통 아픈 친구들이나 제가 돌봐줬던 친구들, 나이가 있던 친구들을 키운다. 나이 많고 구내염 있고 아픈 애들은 누가 데려가겠냐. 그러니까 저 같은 경우는 그런 애들을 데리고 와서 편안하게 여생을 마무리할 수 있게 한다"고 밝혔다.

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동물을 키우고 싶어서 일찍 독립했다는 권성준은 "자취할 때 원룸이라 키울 수가 없었다. 그 바로 앞에 고양이가 있었다. 원래 게스트하우스에서 키우다가 주인이 2~3번 바뀌었다. 바뀐 주인 분이 신고가 많이 들어와서 어디 보내든가 해야겠다 해서 제가 데리고 왔다. 그래서 이사를 갔다. 봄이를 데려가면서 아라라는 친구를 데려왔다"고 밝혔다.

첫째 봄이가 떠난 후 너무 슬퍼 봄이를 닮은 고양이인 여름이를 입양했다는 권성준. 권성준은 '흑백요리사' 출연 후 키우던 고양이 세 마리를 공개하기도 했다. 제작진이 이에 대해 묻자 "사람들이 아마 그 고양이를 찾을 거다. '왜 요즘 다른 고양이들 사진 안 올리냐' 하는데 어디서도 말 안 했다"고 밝혔다.

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권성준은 그 이유에 대해 "아라, 여름, 봄이, 마리, 벨라까지 다섯 마리를 제가 원래 예전에 사귀던 여자친구와 같이 키웠다. 그 친구랑 정리를 하게 되면서 나눠서 데려가게 됐다. 벨라를 제가 데려가고 나머지 친구들은 여자친구가 데려갔다"며 "사실 저보다 더 많이 돌봐줬다. 저보다 책임감이 강한 친구였다. 저는 다른 할머니들 돌봐주면 된다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com