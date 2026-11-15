카더가든이라고?..마운자로 투약 6개월 만 마른 근황 '깜짝'

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 카더가든이 몰라보게 달라진 근황을 공개해 화제를 모으고 있다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 카더가든의 근황을 담은 게시물이 잇따라 올라오며 관심을 끌고 있다.

공개된 사진 속 카더가든은 이전과는 사뭇 달라진 모습으로 눈길을 사로잡는다. 과거 다소 통통했던 이미지와 달리 한층 날렵해진 얼굴선과 슬림해진 몸매가 돋보이는 것. 눈에 띄게 달라진 비주얼에 누리꾼들의 관심도 쏠리고 있다. 한층 세련되고 날렵해진 분위기까지 더해지면서 체중 감량에 성공한 듯한 모습으로 이목을 집중시켰다.

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카더가든은 앞서 체중 감량과 관련해 솔직한 이야기를 전한 바 있다. 그는 넷플릭스 예능 프로그램 '유명 가수에겐 히트곡이 필요해'에서 마운자로 투약 사실을 직접 고백해 화제를 모았다. 당시 솔직하고 거침없는 입담으로 시청자들의 관심을 끌었던 만큼, 이번 근황 역시 다시금 주목받고 있다.

한편 1990년생인 카더가든은 2013년 앨범 'Bus Stop'을 발매하며 가요계에 데뷔했다. 특유의 개성 있는 음색과 감성적인 음악으로 자신만의 음악적 색깔을 구축해 왔으며, 음악뿐 아니라 다양한 예능 프로그램에서도 활약하며 대중과의 접점을 넓혀가고 있다.