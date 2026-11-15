31기 영호, 옥순과 공식 결별 인정 "커플사진 유출? 나도 당황스럽지만..배려심 깊은 분"[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자] '나는 솔로' 31기 영호가 31기 옥순과의 결별을 공식적으로 인정했다. 이와 함께 옥순을 둘러싼 각종 루머와 악성 여론에 대한 생각을 밝히며 장문의 입장문을 남겼다.

14일 영호는 자신의 SNS 계정을 공개로 바꾼 뒤 "시간이 많이 지났는데 굳이 올려야 하나 싶었지만, 제 마음을 정리하는 의미도 있고 궁금해하실 분들도 계실 것 같아 인사드린다"고 말문을 열었다.

이어 "먼저, 저와 옥순님은 헤어졌고, 지금도 헤어진 상태다. 재회하지 않았고, 재회할 생각도 없다"고 밝혔다.

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특히 두 사람의 결별 이유와 관련해서는 말을 아꼈다. 영호는 "헤어진 이유나 경위는 두 사람만의 일이라 더 말씀드리지 않겠다. 이 글은 옥순님께 양해를 구하지 않고 올리는 것이라 예의상 저희 관계에 대해서는 여기까지만 말씀드리겠다"며 "이에 관한 질문도 하지 않아 주시면 감사하겠다"고 당부했다.

이후 영호는 '나는 솔로' 출연자들을 향한 과도한 비난과 방송 이후 이어지는 악성 반응에 대해서도 소신을 밝혔다. 그는 "16기부터 '나는 솔로'의 팬이 된 저로서 출연자들을 비판하거나 '까는' 것은 프로그램의 어떻게 보면 유구한 전통이며 프로그램이 사랑받는 이유 중 하나이기도 하다고 생각한다"면서도 "하지만 어디까지나 예능 프로그램이고, 출연자들은 프로그램 속 단편적인 캐릭터로 소비해 주시되 현생의 모습과는 다를 수 있다는 점을 인지해 주시면 좋겠다고 생각한다"고 전했다.

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물론 출연자의 방송 밖 행동에 대한 비판까지 부정하는 것은 아니라고 선을 그었다. 그는 "출연자가 밖에 나와서 범죄를 저지른다든지, 직접 보여주기로 결정한 좋지 않은 모습이나 SNS에서 보여주는 행보가 있다면, 그 사람 자체에 대한 비판은 할 수 있다고 생각한다"고 설명했다.

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그러면서 자신 역시 방송 출연 이후 예상치 못한 피해를 경험했다고 털어놨다. 영호는 "방송 중에 저 역시 비판을 받았고 이는 흥미로운 경험이었다. 하지만 예상치 못하게 치과로 악의적인 전화와 별점 테러를 받는 등 현생과 생업에 악영향을 미치는 경험까지 하게 됐다"고 밝혔다.

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특히 헤어진 연인 옥순을 향한 도 넘은 비난과 확인되지 않은 루머에 안타까움을 드러냈다. 영호는 "옥순님을 옹호하는 듯한 말을 하면 또 누군가에게 악플이나 테러를 받을 수 있다는 점이 우려되고, 만약 제가 나중에 새로운 사람을 만나게 되었을 때 불이익이 생길 수 있다는 생각도 들지만, 감수하고 몇 마디는 하고 싶다"고 운을 뗐다.

이어 "저와 연인이었던 사람이라 객관적이지 않다고 하실 수도 있지만, 옥순님은 방송에서 비친 모습 이상으로 많이 욕을 먹었다고 생각한다. 단순 비판을 넘어선 모욕적인 말들, 실체가 없고 방송과도 관련 없는 루머들이 너무나도 많았다"고 지적했다.

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또한 "여론이 한쪽으로 형성되면서 저를 포함한 출연자 개개인이 반대 의견을 내거나 해명을 하기 어렵다고 판단했고, 저는 제 스타일대로 묵혀 두다가 아직도 회자되고 있어 입장을 올리게 됐다"고 덧붙였다.

영호는 옥순을 향해 사용된 '왕따', '따돌림' 등의 표현에 대해서도 우려를 표했다. 그는 "옥순님이 호불호가 갈리는 성격일 수 있고, 방송 속 모습이 밉게 보일 수도 있다고 생각한다. 다만 '왕따', '따돌림' 같은 표현까지 쓰이는 것은 지나치다고 느꼈다"며 "이런 말은 학교폭력이나 직장 내 괴롭힘처럼 실제로 존재하고 고통받는 분들이 있는 무거운 단어"라고 강조했다.

이어 "'더 글로리' 등의 표현으로 예능적으로 가볍게 소비하는 것은 실제 피해자분들께 실례이고, 이런 낙인이 찍힌 출연자들에게도 일상에 영향을 줄 만큼 가혹한 말이라고 생각한다"고 소신을 밝혔다.

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방송에서 비친 갈등 구도에 대해서도 아쉬움을 드러냈다. 영호는 "서로 다른 사람들이 5박 6일을 함께 지내다 보면 대립과 갈등은 충분히 생길 수 있다. 그런데 저희 기수는 그 모습이 지나치게 선과 악으로만 나뉘어 보였다고 생각한다"며 "개인적인 생각으로는 같은 장면들로도 충분히 선과 악이 바뀌어 보이게 만들 수 있을 것 같다"고 전했다.

그러면서 "저도 제가 없던 자리의 일은 방송으로 본 만큼만 알고 있어서, 혹시 다른 일들이 있었다면 미리 사과드린다"고 덧붙이며 자신의 발언이 모든 상황을 대변하는 것은 아니라는 점도 분명히 했다.

무엇보다 영호는 자신이 직접 경험한 옥순의 모습을 전하며 그를 향한 무분별한 비난을 멈춰 달라는 뜻을 내비쳤다.

그는 "제가 본 옥순님은 열정이 많고 열심히 살아왔으며, 사회생활에서 인정받아 온 사람이다. 저를 만난다고 해서 취집이니 하는 말을 들을 사람이 아니다"라며 "저 역시 여자를 못 만나봐서 상황 판단이 안 되거나, 아무에게나 소위 '퐁퐁' 당할 사람은 아니다. (별명은 재밌다) 옥순님이 저를 만난 의도를 의심하지 않으셨으면 좋겠다"고 강조했다.

이어 "제가 본 옥순님은 배려심이 깊은 사람이고, 흠이라고 할 수 있을 정도로 투명하며, 적어도 제가 느끼기에는 앞뒤가 같은 사람이었다. 잘했다는 것은 아니지만, 오히려 약은 면이 없고 너무 순수해서 이 사달이 나지 않았나 하는 생각도 든다"고 덧붙였다.

또한 "우리 모두 완벽한 사람은 없고, 성격 또한 다르며, 어떤 사람에게는 장점으로 보이는 부분이 다른 사람에게는 단점으로 보일 수도 있다고 생각한다"며 "세상에 나쁜 사람은 분명히 존재하지만, 옥순님은 지금까지 받아 온 맹목적인 비난을 받을 만한 악인이 아니라 평범한 보통의 사람이라는 것을 말하고 싶다"고 전했다.

다만 옥순의 방송 속 모습을 무조건적으로 옹호하는 것은 아니라는 점도 재차 강조했다. 영호는 "다시 한번 말씀드린다. 옥순님이 방송에서 좋은 모습을 보여줬다고 말씀드리는 것은 아니다. 다만 이 일에 대해 어떤 입장을 낼지는 본인이 결정할 일이니, 제가 대신 말씀드릴 부분은 아닌 것 같다"고 밝혔다.

최근 불거진 커플 사진 유출과 관련해서도 입장을 전했다. 영호는 "커플 사진 유출에 대해서는 실수로 공개되었다고 하니 그렇게 알겠다"며 "사진들이 공개된 것은 저도 당황스럽고 마음에 들지는 않지만, 엎질러진 물이니 옥순님이 저를 진심으로 만났는지에 대한 의심이나 사실은 다른 사람을 좋아했다는 추측에 대한 억울함이라도 풀렸으면 좋겠다"고 말했다.

끝으로 영호는 팬들과 옥순을 향한 인사를 남겼다. 그는 "날씨가 많이 추워졌다. 옷 단단히 입으시고 감기 조심하시라. 긴 글 읽어 주셔서 감사하다. 저는 앞으로도 제 일상을 열심히 살면서 가끔 근황 올리겠다. 좋게 지켜봐 주시면 감사하겠다"고 전했다.

이어 옥순을 향해서는 "지난 시간 동안 외로운 싸움을 하느라 힘드셨을 것"이라며 "각자의 자리에서 지내게 되었지만, 옥순님 곁에는 사랑하는 가족과 의지할 수 있는 친구들, 동료들이 있다는 것을 알기에 좋은 일들이 있을 거라 믿는다. 앞으로의 행복을 응원하고, 이 글이 지난 일들을 정리하는 데 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠다"고 마지막 인사를 건넸다.

게 실천하기는 어렵다는 듯한 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

한편 옥순은 ENA·SBS Plus 예능 프로그램 '나는 솔로' 31기에 출연해 영호와 최종 커플로 이어진 바 있다. 그러나 방송 이후 순자 따돌림 의혹을 둘러싸고 출연자들을 향한 비판이 이어졌고, 두 사람은 결국 결별 소식을 전했다. 이후 결별을 발표한 지 약 5개월 만인 지난달 26일, 옥순과 영호가 함께 찍은 커플 사진이 공개되면서 다시 한번 이목이 집중됐다. 두 사람의 재결합 가능성을 둘러싼 추측이 확산되자 옥순은 직접 입장을 밝히며 선을 그었다.

당시 옥순은 "해당 사진은 저의 실수로 유출된 사진이다. 결혼이 임박했거나 재교제를 시작했음을 알리기 위해 게시한 사진이 아니며 어떠한 의도를 가지고 공개한 것도 아니"라고 해명했다. 사진이 공개된 것은 자신의 실수일 뿐, 재결합이나 결혼을 암시하려는 의도는 없었다는 설명이다.

이후 자신을 둘러싼 각종 의혹과 루머에 대해서도 적극적으로 해명했다. 옥순은 무려 15가지에 달하는 의혹을 직접 언급하며 사실관계를 바로잡았다. 특히 "임신, 낙태, 유산한 사실이 없다", "단 한 번도 데이팅 앱을 통해 이성을 만난 사실이 없다", "성병과 관련된 의혹은 사실이 아니"라고 강조했다.

다음은 31기 영호 SNS 글 전문

안녕하세요, 나는 솔로 31기 영호입니다.

제가 인스타를 비활성화할 때만 해도 이렇게 글을 쓰는 일이 올 줄은 몰랐는데, 어쩌다 보니 이렇게 되었네요. 최근에 있었던 해프닝과 아직도 돌아다니는 루머 때문에 계정을 공개로 바꾸고 글을 남깁니다.

시간이 많이 지났는데 굳이 올려야 하나 싶었지만, 제 마음을 정리하는 의미도 있고 궁금해하실 분들도 계실 것 같아 인사드립니다. 생각나는 대로 쓰다 보니 두서가 없을 수 있는 점 양해 부탁드립니다.

먼저, 저와 옥순님은 헤어졌고, 지금도 헤어진 상태입니다. 재회하지 않았고, 재회할 생각도 없습니다. 헤어진 이유나 경위는 두 사람만의 일이라 더 말씀드리지 않겠습니다. 이 글은 옥순님께 양해를 구하지 않고 올리는 것이라 예의상 저희 관계에 대해서는 여기까지만 말씀드리겠습니다. 이에 관한 질문도 하지 않아 주시면 감사하겠습니다.

16기부터 '나는 솔로'의 팬이 된 저로서 출연자들을 비판하거나 '까는' 것은 프로그램의 어떻게 보면 유구한 전통이며 프로그램이 사랑받는 이유 중 하나이기도 하다고 생각합니다. 하지만 어디까지나 예능 프로그램이고, 출연자들은 프로그램 속 단편적인 캐릭터로 소비해 주시되 현생의 모습과는 다를 수 있다는 점을 인지해 주시면 좋겠다고 생각합니다.

물론 출연자가 밖에 나와서 범죄를 저지른다든지, 직접 보여주기로 결정한 좋지 않은 모습이나 SNS에서 보여주는 행보가 있다면, 그 사람 자체에 대한 비판은 할 수 있다고 생각합니다.

방송 중에 저 역시 비판을 받았고 이는 흥미로운 경험이었습니다. 하지만 예상치 못하게 치과로 악의적인 전화와 별점 테러를 받는 등 현생과 생업에 악영향을 미치는 경험까지 하게 되었습니다.

옥순님을 옹호하는 듯한 말을 하면 또 누군가에게 악플이나 테러를 받을 수 있다는 점이 우려되고 만약 제가 나중에 새로운 사람을 만나게 되었을 때 불이익이 생길 수 있다는 생각도 들지만, 감수하고 몇 마디는 하고 싶습니다.

저와 연인이었던 사람이라 객관적이지 않다고 하실 수도 있지만, 옥순님은 방송에서 비친 모습 이상으로 많이 욕을 먹었다고 생각합니다. 단순 비판을 넘어선 모욕적인 말들, 실체가 없고 방송과도 관련 없는 루머들이 너무나도 많았습니다. 여론이 한쪽으로 형성되면서 저를 포함한 출연자 개개인이 반대 의견을 내거나 해명을 하기 어렵다고 판단했고 저는 제 스타일대로 묵혀 두다가 아직도 회자되고 있어 입장을 올리게 되었습니다.

옥순님이 호불호가 갈리는 성격일 수 있고, 방송 속 모습이 밉게 보일 수도 있다고 생각합니다. 다만 '왕따', '따돌림' 같은 표현까지 쓰이는 것은 지나치다고 느꼈습니다. 이런 말은 학교폭력이나 직장 내 괴롭힘처럼 실제로 존재하고 고통받는 분들이 있는 무거운 단어입니다.

사회적으로도 논란이 되는 주제로 '더 글로리' 등 표현으로 예능적으로 가볍게 소비하는 것은 실제 피해자분들께 실례이고, 이런 낙인이 찍힌 출연자들에게도 일상에 영향을 줄 만큼 가혹한 말이라고 생각합니다.

서로 다른 사람들이 5박 6일을 함께 지내다 보면 대립과 갈등은 충분히 생길 수 있습니다. 그런데 저희 기수는 그 모습이 지나치게 선과 악으로만 나뉘어 보였다고 생각합니다. 개인적인 생각으로는 같은 장면들로도 충분히 선과 악이 바뀌어 보이게 만들 수 있을 것 같습니다.

(저도 제가 없던 자리의 일은 방송으로 본 만큼만 알고 있어서, 혹시 다른 일들이 있었다면 미리 사과드립니다.)

제가 본 옥순님은 열정이 많고 열심히 살아왔으며, 사회생활에서 인정받아 온 사람입니다. 저를 만난다고 해서 취집이니 하는 말을 들을 사람이 아닙니다. 저 역시 여자를 못 만나봐서 상황 판단이 안 되거나, 아무에게나 소위 '퐁퐁' 당할 사람은 아닙니다. (별명은 재밌습니다) 옥순님이 저를 만난 의도를 의심하지 않으셨으면 좋겠습니다.

제가 본 옥순님은 배려심이 깊은 사람이고, 흠이라고 할 수 있을 정도로 투명하며, 적어도 제가 느끼기에는 앞뒤가 같은 사람이었습니다. 잘했다는 것은 아니지만, 오히려 약은 면이 없고 너무 순수해서 이 사달이 나지 않았나 하는 생각도 듭니다.

우리 모두 완벽한 사람은 없고, 성격 또한 다르며, 어떤 사람에게는 장점으로 보이는 부분이 다른 사람에게는 단점으로 보일 수도 있다고 생각합니다. 세상에 나쁜 사람은 분명히 존재하지만, 옥순님은 지금까지 받아 온 맹목적인 비난을 받을 만한 악인이 아니라 평범한 보통의 사람이라는 것을 말하고 싶습니다.

다시 한번 말씀드립니다. 옥순님이 방송에서 좋은 모습을 보여줬다고 말씀드리는 것은 아닙니다. 다만 이 일에 대해 어떤 입장을 낼지는 본인이 결정할 일이니, 제가 대신 말씀드릴 부분은 아닌 것 같습니다.

커플 사진 유출에 대해서는 실수로 공개되었다고 하니 그렇게 알겠습니다. 사진들이 공개된 것은 저도 당황스럽고 마음에 들지는 않지만, 엎질러진 물이니 옥순님이 저를 진심으로 만났는지에 대한 의심이나 사실은 다른 사람을 좋아했다는 추측에 대한 억울함이라도 풀렸으면 좋겠습니다.

날씨가 많이 추워졌습니다. 옷 단단히 입으시고 감기 조심하세요. 긴 글 읽어 주셔서 감사합니다. 저는 앞으로도 제 일상을 열심히 살면서 가끔 근황 올리겠습니다. 좋게 지켜봐 주시면 감사하겠습니다.

옥순님께.

지난 시간 동안 외로운 싸움을 하느라 힘드셨을 겁니다. 각자의 자리에서 지내게 되었지만, 옥순님 곁에는 사랑하는 가족과 의지할 수 있는 친구들, 동료들이 있다는 것을 알기에 좋은 일들이 있을 거라 믿습니다. 앞으로의 행복을 응원하고, 이 글이 지난 일들을 정리하는 데 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠습니다.