"'정신차려 경표야'해도 10분 뒤 기절"..고경표, 만취 술버릇 재조명

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고경표가 음주운전 사고로 물의를 빚은 가운데, 과거 방송과 인터뷰에서 공개했던 주량과 음주 습관까지 재조명되고 있다.

고경표가 과거 자신의 술버릇을 솔직하게 털어놓은 것은 물론, 소주 4~5병에 달하는 주량을 직접 밝힌 사실이 다시금 주목받고 있는 것. 여기에 동료 배우 주원 역시 고경표의 남다른 음주 습관을 언급한 바 있어 관심이 쏠린다.

고경표는 지난 2024년 대성의 유튜브 채널에 출연해 자신의 독특한 술버릇을 공개했다.

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당시 고경표는 술자리에서 겪는 고충을 이야기하며 "밖에서 술 먹고 힘들 때 있지 않냐. 사람들 앞에 있는 게 힘들 때가 있다"고 운을 뗐다.

이어 "혼자 화장실 가서 '뭐하냐 XXX아. 야 너 진짜 잘하고 있어 경표야. 정신 차려 이 X끼야. 눈 똑바로 떠. 정신 차릴 수 있지. 지금 나가도 괜찮은 거야'라고 한다"고 털어놨다.

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그러면서 "이러고 나가면 10분 괜찮다. 10분 뒤에는 죽어 있다"고 덧붙여 웃음을 안겼다. 술자리에서 스스로를 다잡기 위해 화장실에서 혼잣말을 한다는 고경표의 솔직한 고백에 당시 출연진들도 웃음을 보였다.

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과거 인터뷰에서는 상당한 주량을 공개하기도 했다. 고경표는 2015년 영화 '차이나타운'으로 제68회 칸국제영화제에 참석했을 당시 진행한 인터뷰에서 자신의 주량을 소주 4~5병이라고 밝혔다.

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당시 술을 얼마나 마시느냐는 질문에 그는 "때에 따라 다른데 소주 4~5병 정도다. 살이 찌면 주량이 늘더라"고 답했다.

평소 성격과 술을 마셨을 때의 모습에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 고경표는 "실제 성격은 와일드한 편이다. 술 마시고 무생물한테 사고 치는 스타일"이라고 말해 눈길을 끌었다.

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동료 배우 주원 역시 고경표의 음주 습관을 언급한 바 있다.

주원은 2024년 11월 방송된 MBN 예능 프로그램 '전현무계획2'에 출연해 군 복무 시절 친분을 쌓은 고경표를 비롯한 지인들과의 술자리 일화를 공개했다.

당시 주원은 함께 어울리는 지인들의 음주 습관을 이야기하던 중 "태양이도 잘 안 먹고 대성이도 잘 안 먹는다. 경표만 마신다"고 밝혔다. 이어 고경표가 술자리에서 다른 친구들과도 어울리는지 묻는 질문에는 "그렇다. 경표는 저희랑 만나면 밥만 먹는다"고 답했다. 고경표의 남다른 주량과 술자리에 얽힌 이야기가 동료의 입을 통해서도 전해진 셈이다.

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한편 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 음주운전 사고를 냈다. 서울 마포경찰서 등에 따르면 그는 술을 마신 상태로 자신의 승용차를 운전하던 중 주행 중이던 청소차와 충돌했다.

현장에서 진행된 음주 측정 결과 고경표의 혈중알코올농도는 운전면허 취소 기준을 넘는 수치로 확인됐다. 사고 당시 동승자는 없었으며, 고경표는 경찰 조사를 마친 뒤 귀가했다. 경찰은 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다.

사고 소식이 알려지자 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 통해 사과했다. 소속사는 "고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다. 고경표 배우를 믿고 응원해 주신 모든 분께도 실망과 심려를 끼쳐드려 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 고개를 숙였다.

고경표의 음주운전 사고 여파는 방송가로도 확산하고 있다. 지난 14일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'는 고경표의 단독 출연 분량을 삭제하고 단체 장면에만 모습을 남기는 방식으로 긴급 편집을 진행했다.

tvN '식스센스: B사이드' 역시 오는 15일 방송분과 다음 주 최종회에서 고경표의 출연 분량을 최대한 덜어낼 예정이다. 오는 29일 공개 예정인 tvN '보검매직컬2'와 12월 2일 공개 예정인 티빙 오리지널 '대탈출: 도시괴담'도 고경표의 출연 분량을 조정하기 위해 재편집에 들어간다.