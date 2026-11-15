방송가 '고경표 지우기' 칼 빼 들었다…'놀뭐' 흔적 삭제→'보검매직컬2' 영상 폐기

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고경표가 음주운전 사고로 물의를 빚은 가운데 방송가가 관련 분량과 홍보 콘텐츠를 정리하고 있다.

'놀면 뭐하니?'에서는 고경표의 개인 장면이 사실상 사라졌고, '보검매직컬2' 홍보 영상도 삭제됐다.

14일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 '95 서울가요제' 본선 진출자들의 사전 준비 과정이 공개됐다.

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참가자들이 1990년대 가요를 소개하고 각자 선곡한 노래를 부르는 동안, 고경표는 별도의 인터뷰나 발언 없이 단체 장면과 다른 출연자 뒤편에 간간이 등장했다.

거미가 김완선의 '가장무도회'를 부르는 장면에서도 고경표는 화면 뒤쪽에 잠시 포착되는 데 그쳤다.

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방송에 앞서 제작진은 "고경표의 출연 분량은 시청에 불편함이 없도록 최대한 편집해 방송될 예정"이라고 밝힌 바 있다.

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tvN 예능 '보검매직컬2' 측도 홍보 영상 삭제에 나섰다.

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tvN 공식 SNS에 공개됐던 영상에서 고경표는 "내가 만든 술빵 드셔보셨느냐. 셰프님께 미리 배워 온 건데 나도 너무 맛있어서 5개나 먹었다"고 말했다.

해당 영상은 음주운전 소식이 전해진 뒤 계정에서 사라졌다.

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고경표는 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 도로에서 승용차를 운전하다 작업 중이던 청소차와 충돌했다. 경찰의 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 운전면허 취소 수준으로 확인됐다.

소속사 씨엘엔컴퍼니는 "음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"며 "고경표는 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다"고 밝혔다.

이어 "음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 전했다.

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narusi@sportschosun.com