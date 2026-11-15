송혜교, '풀하우스' 대박 직후 돌연 미국행…"그땐 무대포 있었어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 송혜교가 드라마 '풀하우스'가 큰 인기를 얻은 직후 아무런 준비 없이 미국으로 떠났던 때를 떠올렸다.

지난 14일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 송혜교가 출연한 영상이 공개됐다.

이날 송혜교는 2004년 KBS 드라마 '풀하우스' 방영 직후 미국으로 향했던 일화를 전했다.

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송혜교는 "그때 약간 무대포가 있었던 것 같다. 겁 없이 '난 갈 거야' 해서 가버렸다"고 회상했다. 숙소도 미리 마련하지 않고 미국에 도착한 뒤 직접 구했다고.

미국에서 약 3개월간 영어 학원에 다닌 송혜교는 학원 선생님과도 가까워졌다. 하지만 선생님은 송혜교가 배우라는 사실을 몰랐다. 야외 수업 중 중국인 관광객들이 송혜교를 알아보고 몰려들면서 뒤늦게 정체를 알게 됐다고 한다.

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송혜교는 "다 뛰어오니 선생님은 '뭐지' 하다가 매니저분들처럼 저를 커버하고 있었다"며 "카페로 피신했는데 저를 앉히더니 '너 뭐야'라고 했다"고 말했다. 선생님이 송혜교의 이름을 검색한 뒤 깜짝 놀랐다는 설명이다.

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그는 미국 생활이 외롭기도 했다고 털어놨다.

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송혜교는 "되게 심심하긴 했다. 친구가 그 선생님밖에 없으니까 그 친구와 함께하지 않는 시간에는 매일 혼자 있는 거다"라고 말했다.

narusi@sportschosun.com