"찡찡대는 여자 만나지 마!" 진서연, 남녀간 소통 방식에 일침..누리꾼 갑론을박

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 진서연이 연인 사이에서 반복적으로 불평과 하소연을 늘어놓는 행동에 일침을 가한 가운데, 이를 둘러싼 네티즌들의 반응이 엇갈리고 있다.

지난 14일 진서연은 자신의 SNS 계정에 개인 유튜브 채널 '진짜루진서연' 홍보 영상을 게재했다.

공개된 영상에서 진서연은 연인에게 시시때때로 불평을 늘어놓는 사람들을 언급하며 거침없는 소신을 밝혔다.

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그는 "찡찡대는 여자들 있지 않냐. 남자들한테. 찡찡찡. '오늘 회사에서 부장님이 그랬어'"라며 손으로 엑스(X) 표시를 그렸다.

이어 "그 사람한테 왜 쓰레기를 던지냐. 사랑한다며 왜 쓰레기를 던지냐. 좋은 것만 주고 좋은 말, 예쁜 말, 사랑만 해야지. 왜 자기의 슬픔, 고통을 혼자 품고 있어야지 입 밖으로 꺼내는 거 아니다. 하다하다 혼자 못할 때 '위로해 줘'라고 하는 거지. 시시때때로 만날 때마다 찡찡대는 여자들이 있다. 못 산다"며 "남자분들 그런 여자 절대로 만나지 마라"고 강조했다.

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여성뿐 아니라 남성에게도 같은 잣대를 적용했다. 진서연은 "(찡찡대는) 남자도 절대 만나면 안 된다. 데이트하려고 만났는데 '아 오늘 부장이 열받게 해서 소주 한 잔 먹자' 하면서 계속 하루 종일 부장 욕만 한다. 우리의 데이트지 않냐. 그런 남자 만나지 마라. 서로 찡찡대지 마라. 그럴 거면 서로 집 까서 소주 먹어라"고 덧붙였다.

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진서연의 이 같은 발언이 공개되자 온라인상에서는 다양한 반응이 쏟아졌다. 특히 연인 사이에서 힘든 일을 공유하는 것 자체를 부정적으로 바라보는 듯한 발언이라는 지적과 함께, 표현 방식이 지나치게 단호하다는 의견이 제기됐다.

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일부 네티즌들은 "회사 생활 안 해봤으면서 남 가르치려 들지 마라", "직장 생활 해본 적 없지 않냐", "남자건 여자건 힘든 걸 공유하고 다독여줘야 사랑하는 사이인 거다", "무슨 말인지 알겠는데 전달 방식 고쳐라. 말씀하시는 어투가 기분 나쁘다", "여자 남자 나누지 말고 '사람'이라고 말하면 되지 않냐" 등의 반응을 보였다.

반면 진서연의 발언에 공감하는 이들도 적지 않았다. 이들은 "직장 생활은 예인 거고 징징대지 말라는 게 핵심이다", "여자에게만 그런 게 아니라 남자들에게도 뭐라고 하는데 왜 남녀를 나눈다고 하냐", "맞는 말", "매사 부정적인 사람 싫다" 등의 댓글을 남기며 지지했다.