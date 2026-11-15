고경표, 사고 직후 현장 CCTV 추가 공개…청소노동자 추격→비틀비틀 통화 포착

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고경표의 만취 음주운전 사고 당시 정황이 담긴 현장 폐쇄회로(CC)TV 영상이 추가로 공개돼 파장이 커지고 있다.

MBC '뉴스데스크'는 지난 14일 이날 새벽 발생한 고경표의 음주운전 추돌 사고 소식을 전하며 사고 직후의 상황이 고스란히 담긴 인근 CCTV 화면을 공개했다.

보도에 따르면 고경표는 14일 오전 3시께 서울 마포구 동교동 일대 도로에서 자신의 승용차를 몰던 중 작업 중이던 청소차를 들이받았다.

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경찰이 현장에서 측정한 고경표의 혈중알코올농도는 운전면허 취소 기준치를 훌쩍 넘긴 만취 상태였으며, 고경표는 경찰 조사를 마친 뒤 귀가했다.

이날 '뉴스데스크'가 공개한 CCTV 영상에는 사고 직후의 긴박하고 아찔했던 순간이 그대로 담겼다.

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영상 속 고경표의 검은색 승용차가 현장을 지나치자, 놀란 청소노동자가 차량 뒤를 다급하게 쫓아가는 모습이 포착됐다.

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이후 인도로 차량을 옮겨 세운 고경표는 황급히 차에서 내려 파손된 자신의 차량 상태부터 확인했다.

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또한 고경표가 바지 주머니에 손을 넣은 채 몸을 제대로 가누지 못하고 비틀거리는 걸음걸이로 어딘가에 전화를 거는 모습과, 뒤이어 출동한 경찰관과 대면해 조사를 받는 장면도 영상에 담겼다.

논란이 확산하자 고경표의 소속사 씨엘엔컴퍼니는 같은 날 공식 입장문을 내고 고개를 숙였다.

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소속사 측은 "음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드리며, 믿고 응원해 주신 모든 분께도 실망과 심려를 끼쳐드려 진심으로 죄송하다"고 전했다.

이어 "음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com