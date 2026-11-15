'105억 보증금 미반환' 이승기, 전세 사기 피해 직격 토로…"악마들 득실대"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이승기가 105억 원 규모의 전세보증금 반환 분쟁을 겪으며 느낀 심경을 털어놨다.

그는 전세 사기와 단순 채무불이행을 구분하기 어렵다며 부동산 계약 전 꼼꼼히 확인해야 한다고 당부했다.

지난 14일 유튜브 채널 '이승기2'에는 이승기가 스태프와 함께 서울 강남 일대 전셋집을 둘러보는 영상이 공개됐다.

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부모님의 도움을 받아 4억 원대 매물을 알아본다는 스태프에게 이승기는 "나는 그냥 피해 사례자고 산 증인이고, 전문가가 있어야 된다"고 말했다.

이승기는 전세 사기의 어려움으로 '고의성을 입증하는 일'을 꼽았다.

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그는 "이 전세 사기가 진짜 힘든 게 입증하기가 어렵다. 처음부터 상대가 나를 기망하려 했다는 걸 어떻게 처음부터 다 증거로 갖고 있겠느냐"고 토로했다.

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이어 "중개사 말만 믿거나 '사람이 괜찮아 보이는데 설마 그러겠어?'라고 했다가는 리스크가 생겼을 때 방어할 방패나 칼이 너무 없다"며 "부동산이라는 게 사람들의 마지막 목표인 경우가 많다. 모든 사람의 염원이 몰린 만큼 악마들이 득실댄다. 잘 걸러야 한다"고 강조했다.

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보증금을 돌려받지 못한 피해자가 법적 대응까지 직접 감당해야 하는 현실도 언급했다. 이승기는 "피해만으로도 엄청 힘든데 변호사까지 자기가 다 골라서 해야 한다"며 "거기서부터 쓰러지는 것"이라고 말했다. 그러면서 "조심하고 끊임없이 의심해야 한다"고 당부했다.

이승기는 2024년 차가원 원헌드레드 대표 부부가 소유한 서울 용산구 한남동 빌라에 보증금 105억 원으로 전세 계약을 맺었다.

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이승기 측은 보증금을 돌려받지 못했다며 차 대표를 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의 등으로 고소했다.

차 대표 측은 해당 주택 입주가 전속계약금에 대한 대물 변제였다는 취지로 반박한 것으로 보도됐다.

차 대표는 별도의 사기 혐의로 구속기소돼 재판을 받고 있다. 이승기와 차 대표 측의 전세보증금 관련 주장은 수사와 재판 절차를 통해 가려질 사안이다.

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narusi@sportschosun.com