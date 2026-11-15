이게 가능해? 강미나, 한달 만에 13kg 뺐다..다이어트법 솔직 고백(현무로드)

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[스포츠조선 김소희 기자]'디스이즈 현무로드' 강미나가 다이어트 비화를 밝힌다.

15일(오늘) 밤 10시 30분 방송되는 리얼 발품 로드 트립 MBN '디스이즈 현무로드' 9회에서는 전현무-이준-강미나가 일본 오카야마현 구라시키에서 '소도시 여행'의 매력을 즐기는 모습이 펼쳐진다.

이날 세 사람은 33년 전통의 철판구이 전문점을 찾아 오카야마 특산물인 '치아규(소고기)' 코스를 주문한다. 깔끔하고 담백한 고기 맛에 강미나가 감탄하자, 전현무는 "미나가 (예전에) '다이어트할 거예요'라고 했던 인터뷰가 떠오른다. 그때 되게 귀여웠다"고 말한다. 강미나는 "그 이후로 약 13kg를 한 달 만에 감량했다"라며 급하게 다이어트를 했던 속내와 방법을 솔직하게 고백한다. 이를 들은 이준은 안타까운 미소와 함께 "가죽만 멀쩡한 거지, 나도 겉만 멀쩡했던 것 같다"고 자신의 사연까지 들려줘 강미나와 공감대를 형성한다.

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만족스러운 식사 후, 세 사람은 편의점에 들러 야식거리를 산다. 이때 편의점 직원은 이준에게 "배우시죠?"라고 묻고, 강미나까지 알아본다. 반면 전현무는 자신에 대해서는 반응이 전혀 없자, "나만 못 알아보네. 난 국산용인가 보다. 날 (이준-강미나의) 매니저라고 생각하는 듯"이라고 '메타 인지'를 가동한다. 쇼핑을 마친 뒤 세 사람은 숙소 거실에서 간단한 술자리를 갖는다. 전현무는 강미나에게 "술을 좋아하는 게 부모님 영향이냐"라고 슬쩍 묻는데, 강미나는 "사실 아빠랑 단둘이 20시간 동안 술을 마신 적도 있다"고 '부전여전' 주당 DNA를 인증해 모두를 놀라게 한다.

다음 날 아침, 이들은 세계 각국의 데님 애호가들이 찾는다는 이색 데님 거리로 향한다. 한 상점에서 세 사람은 직접 데님룩에 도전하지만, 전현무와 이준은 기대와 달리 '땅딸막 핏'만 나오자 씁쓸한 미소를 짓는다. 결국 전현무는 "우리 뭔가 바보 같다"고 자폭한다. 과연 이들의 데님 핏이 어떠했을지 궁금증이 쏠린다.

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일본 오카야마현 구라시키에서 소도시 여행의 매력에 흠뻑 빠진 전현무, 이준, 강미나의 케미는 15일(오늘) 밤 10시 30분 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 9회에서 만날 수 있다.