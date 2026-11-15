10년의 역사 쓴 SWC, 게임 넘어 글로벌 축제로…TARS, 서울서 두 번째 정상

'SWC2026' 월드 파이널에서 우승을 차지한 중국의 'TARS'가 손을 번쩍 들어 기뻐하고 있다. 사진제공=컴투스

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컴투스의 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십(SWC)'이 10년의 역사를 이어가며 대표적인 장수 모바일 e스포츠 사례로 기록됐다.

게임 속 최강자를 가리는 경쟁을 넘어 전 세계 이용자들이 함께 즐기고 소통하는 글로벌 축제로 성장했다는 점에서 의미가 크다.

지난 14일 서울 강서구 KBS아레나에서 열린 'SWC2026' 월드 파이널에서는 중국 지역 선발전 1위로 출전한 'TARS'가 우승을 차지했다. 2022년 서울 대회에 이어 두 번째 정상 등극이다. 'TARS'는 4강에서 'GLE'를 3대2로 꺾은 뒤 결승에서 브라질의 'ZEZAS'를 4대0으로 완파하며 10번째 세계 챔피언에 올랐다.

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올해 대회는 예매 시작과 동시에 전석 매진을 기록했으며, 1000여명의 관객이 경기장을 찾아 열띤 응원을 보냈다. 12명의 세계 정상급 선수들이 펼치는 승부는 12개 언어로 전 세계에 생중계됐다. 이날 행사에서 남재관 컴투스 대표는 "SWC가 10년이라는 긴 시간을 지나 글로벌 e스포츠 축제로 성장할 수 있었던 것은 팬들의 변함없는 관심과 열정 덕분"이라며 감사의 뜻을 전했다.

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SWC가 10년 동안 지속될 수 있었던 배경에는 '서머너즈 워: 천공의 아레나'의 전략적 깊이가 있다. 320여 종의 몬스터와 다양한 룬 조합, 턴 운영과 스킬 연계 등 수많은 변수가 승부를 좌우한다. 올해 도입한 스택 밴 규칙 역시 세트가 진행될수록 선수들의 전략적 대응과 판단력을 중요하게 만드는 요소다.

SWC의 10년은 게임과 e스포츠, 커뮤니티가 함께 성장하는 선순환 구조를 보여준다. 앞서 박영주 컴투스 센터장도 인터뷰에서 게임의 본질은 커뮤니티에 있으며, e스포츠가 이용자들의 결속력을 높이고 게임의 수명주기를 연장하는 역할을 한다고 강조했다.

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실제로 SWC는 선수들의 경쟁을 넘어 세계 각지의 이용자들이 모여 응원하고 교류하는 축제로 발전했다. 장수 IP를 만드는 데는 새로운 콘텐츠뿐 아니라 이용자들이 함께 즐기고 관계를 형성할 수 있는 문화가 중요하다. 10년간 이어진 SWC는 e스포츠가 게임의 생명력을 연장하는 중요한 동력이 될 수 있음을 보여주고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com