'한무영♥' 김강우, 15살 아들 얼굴 비공개 이유 "본인도 나오고 싶다고 했지만.."(옥문아)

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 김강우가 아들의 얼굴을 공개하지 않는 이유를 밝힌다.

오는 17일 화요일 저녁 8시 30분에 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 KBS2 대하드라마 <문무>에서 주연 김춘추 역을 맡은 배우 김강우가 출연한다.

이날 방송에서 김숙은 "김강우가 우리 집 비밀번호를 알고 있는 유일한 남자"라고 고백해 모두를 충격에 빠트렸다. 김숙과 함께 유튜브 촬영을 하며 친분을 쌓은 김강우는 이후 김숙에게 집 비밀번호까지 물어봤다고. 김숙은 당시를 회상하며 "우리집을 빌리러 왔다. (김강우는) 정말 콘텐츠 괴물이다"라며 구독자 147만 명을 보유한 배우 김강우의 촬영 의지에 혀를 내둘렀다고. 과연 김강우가 김숙의 집 비밀번호를 꿰고 있는 이유는 무엇일지, 본 방송을 통해 확인 가능.

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이어 구독자 147만 명을 달성한 배우 김강우가 유튜브 비하인드를 전한다.

최근 두 아들과 함께 유튜브 골드버튼을 언박싱하며 기쁨을 나눈 김강우는 부쩍 유튜브에 얼굴을 공개하고 싶어하는 첫째 아들의 근황을 공개했다. 첫째 아들이 김강우에게 "아빠, 나도 이제 얼굴이 나와야 될 것 같아"라며 얼굴공개 의사를 내비친 것. 하지만 김강우는 아들의 얼굴 공개를 만류했다는데. 그가 유튜브에서 아들 얼굴을 공개하지 않는 이유는 오는 17일 화요일 오후 8시 30분, KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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