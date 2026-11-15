'송도 50평家 떠난' 김광규, 28년 만 서울에 자가 마련..연희동家 최초공개(미우새)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 김광규가 서울 연희동 자가를 공개한다.

15일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 최근 28년 만에 서울집 자가를 샀다고 밝혀 화제를 모은 '60세 미혼남' 김광규의 연희동 'NEW 하우스'가 최초 공개된다.

최근 진행된 SBS '미우새' 스튜디오 녹화에서는 새로운 '미우새 아들'로 합류한 김광규가 인천 송도에서 서울 연희동으로 이사했다고 밝혀 눈길을 사로잡았다. 새롭게 이사한 집은 깔끔한 인테리어 속 김광규만의 독특한 취향과 생활 습관이 고스란히 담겨 있었다. 이를 본 母벤져스는 "결혼을 해야 되는데…"라며 안타까움을 드러내 웃음을 자아냈다. 과연 김광규의 새로운 보금자리는 어떤 모습일지 관심이 쏠린다.

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이어 새집에서의 일상을 보내던 김광규에게 예상치 못한 위기가 찾아왔다. 각종 기기를 동원해 두피와 피부를 관리하며 남다른 자기 관리 루틴을 선보인 김광규. 잠시 후, 홀로 TV를 보며 여유를 즐기려던 순간, 예상치 못한 일이 벌어져 모두를 놀라게 했다. 리모컨 고장은 물론, 혼자 켜지는 TV까지, 홀로 지내는 김광규에게 연이어 벌어진 기이한 현상에 스튜디오가 발칵 뒤집혔다는 후문이다.

한편, 집 밖으로 나선 김광규 앞에 특별한 인물이 등장해 모두를 놀라게 했다. 김광규와 같은 아파트, 다른 동에 살고 있다는 이웃 주민은 반갑게 인사하며 동네 구경을 제안했다. 이웃 주민의 정체에 스튜디오에서는 "이건 운명이에요", "드디어 짝을 찾았네요"라며 놀라움을 감추지 못했다. 특히 생활 습관부터 취향까지 놀라울 정도로 닮은 두 사람의 부부 같은 모습에 MC 신동엽은 "저러다 같이 살겠다"라며 감탄을 금치 못했다고 전해진다.

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새로운 '미우새 아들'로 합류한 김광규의 서울집과 의문의 이웃 주민의 정체는 15일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.