"역시 '예나코어'" 최예나, MMA까지 '캐치 캐치' 찢었다..베스트 솔로 여자 수상 '쾌거'

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[스포츠조선 조지영 기자] 가수 최예나(YENA)가 2026 MMA에서 화려한 퍼포먼스로 시선을 사로잡았다.

최예나는 지난 14일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 멜론뮤직어워드에서 베스트 솔로 여자 부문을 수상한 데 이어 '내꺼야'부터 재즈풍으로 편곡한 '캐치 캐치'까지 네 곡의 특별 무대를 선보이며 다채로운 매력을 드러냈다.

이날 최예나는 '내꺼야'의 풋풋한 에너지로 무대의 포문을 열었다. 이어 아이즈원 활동 당시 선보였던 '피에스타(FIESTA)' 무대에서는 웅장한 연출 속에서도 당당한 표정과 힘 있는 퍼포먼스로 다재다능한 아티스트의 존재감을 드러냈다.

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솔로 데뷔곡 '스마일리(SMILEY)'에서는 최예나 특유의 밝고 경쾌한 에너지가 돋보였다. 생기 넘치는 매력적인 보컬에 여유로운 제스처, 환한 미소까지 어우러지며 곡이 지닌 긍정적인 기운을 객석까지 고스란히 전달했다.

재즈풍으로 편곡한 '캐치 캐치'에서는 경쾌한 몸짓과 능청스러운 표정 연기로 한 편의 쇼를 감상하는 듯한 피날레를 장식했다. 최예나는 편곡에 맞춰 보컬과 퍼포먼스의 분위기를 유연하게 바꾸면서도 자신만의 개성을 놓치지 않았으며 '예나코어'의 색을 선명하게 드러냈다.

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특별 무대를 마친 최예나는 이어진 시상에서 베스트 솔로 여자 부문을 수상했다. '캐치 캐치'로 국내 주요 음원 차트와 글로벌 숏폼 플랫폼에서 큰 사랑을 받은 최예나는 트로피까지 품에 안으며 올해 솔로 활동의 값진 결실을 거뒀다.

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수상 후 최예나는 눈물을 참으며 "주어진 활동에 최선을 다해 집중해 보자고 팀원들과 열심히 달렸는데 이렇게 큰 시상식에서 상을 받을 수 있어서 영광이다"라며 벅찬 소감을 전했다. 이어 "앞으로도 신선하고 재밌게 늘 여러분들이 관심을 갖고 찾아주실 수 있도록 열심히 하겠다. 여러분 곁에서 스테디셀러 같은 아티스트가 될 수 있도록 하겠다"고 각오를 밝혔다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com