'음주운전' 고경표 통편집 '놀뭐', 논란 직격타 김희선으로 해소할까?

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 고경표의 음주운전으로 비상이 걸린 '놀면 뭐하니?'가 고경표의 분량을 긴급 통편집 후 시청자를 찾아 눈길을 끌었다.

지난 14일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 '95 서울가요제 합격자들의 희망곡을 알아보는 시간과 '95서울가요제 MC 미팅이 진행됐다. 특히 '90년대 아이콘' 김희선이 가요제를 향한 적극적인 의지를 드러내며 기대감을 높였다.

각자 희망하는 곡들이 공개된 가운데, 90년대에는 그룹 활동이 활발했던 만큼 색다른 조합으로 그룹을 결성하자는 의견이 나왔다. 이선민과 곽범은 최예나가 '날개 잃은 천사(룰라)'를 함께 부를 남자 파트너를 찾자 엉덩이 춤을 추며 적극 어필을 하는가 하면, 이규형이 '마지막 축제(서태지와 아이들)'를 하고 싶다고 하자 "사이드 필요하지 않아요?"라고 멤버 자리를 노려 모두를 폭소케 했다.

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시청자들이 꼽은 '다시 듣고 싶은 90~95년 곡' TOP5도 발표됐다. 그 가운데 '가미디언(가수+코미디언)' 유영우가 1위 곡 '기억의 습작(전람회)' 가창에 도전했다. 유영우는 내로라하는 대선배 가수들 앞에서 당당히 가창력을 뽐내며 기립박수를 이끌어냈다. 이에 유재석은 "깡이 대단하다"라며 감탄했다. 이소라는 "잘하신다. 확실히 깡이 있어야 해"라고, 거미는 "너무 멋있었다. 충격적이었다"라며 유영우의 즉석 애드리브에 박수를 보냈다.

눈길을 끄는 대목은 '95 서울가요제 합격자들 중 한 명이었던 고경표의 분량 실종이었다. 앞서 고경표는 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 음주 상태로 자신의 승용차를 운전하다 도로에서 작업 중이던 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 사고 현장에 출동한 경찰의 음주 측정 결과 고경표는 혈중알코올농도는 면허 취소 수준으로 확인되어 논란을 일으켰다. 고경표의 소속사 씨엘엔컴퍼니 역시 "고경표의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다. 고경표는 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다. 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 사과한 바 있다.

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음주운전 논란으로 모든 활동을 중단하게 된 고경표. 논란 직격타를 받은 첫 번째 예능인 '놀면 뭐하니?'는 곧바로 고경표의 분량을 통편집하며 시청자의 불편함을 해소했다.

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이어 유재석, 하하, 허경환, 주우재는 '90년대 아이콘' 김희선을 MC로 섭외하기 위해 나섰다. '파워 숄더' 의상을 입고 등장한 김희선은 가요제 섭외 연락에 "내가 노래하는 줄 알았다. 뭘 불러야 할까 혼자 90년대 히트곡 찾아봤다"라고 설레발을 떤 비하인드를 털어놔 웃음을 안겼다.

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김희선은 여전히 아름다운 미모와 솔직한 입담을 자랑했다. 유재석은 "세월을 거스르네. 나이를 안 먹어"라고, 주우재는 "지금 데뷔해도 1등"이라고 감탄했다. 관리 비결을 묻는 질문에 김희선은 "시술 받겠죠?"라고 답해 웃음을 자아냈다. 이내 너무 솔직했다며 "내 별명이 '신데렐라'다. 스트레스를 받아도 12시를 안 넘긴다"라고 덧붙였다.

90년대를 주름잡았던 김희선의 신드롬급 인기도 소개됐다. 당시 매출 40억 원을 기록한 '곱창 밴드'를 비롯해 '파스텔 머리띠', 'X자 핀' 등 김희선이 유행시킨 패션이 관심을 모았다. 바쁜 와중에도 흥을 놓칠 수 없었던 김희선의 과거도 폭로됐다. 유재석은 "내가 기억하기로 여기저기 놀러 다녔던 걸로 안다"라면서 방금 TV 생방송으로 본 김희선이 노래방 옆방에 와있어서 놀란 에피소드를 전했다.

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김희선과 남다른 추억이 있는 허경환은 학창시절 에피소드를 공개했다. 허경환은 중학생 시절 김희선에게 사인 받는 과거 사진을 꺼냈다. 이어 "누나 기억하시죠?"라고 말하며 추억의 '책받침 누나' 앞에서 땀구멍을 개방해 웃음을 안겼다. 주우재도 수줍게 팬심을 전했고, 김희선은 당시 주우재가 초등학생이었다고 하자 "아가네"라며 귀여워했다.

마지막으로 유재석은 "그 당시에는 MC들이 노래를 하면서 오프닝을 열어주기도 했다"라며 김희선의 마음을 떠봤고, 이에 김희선은 솔깃한 반응을 보였다. 나아가 "저도 가발 써야 해요?"라고 관심을 드러냈다. 하하는 당시 유행했던 김희선의 '나이아가라 폭포 머리'를 제안해, 과연 가요제에서 김희선을 볼 수 있을지 귀추가 주목된다.

시청자들의 뜨거운 관심에 힘입어 '놀면 뭐하니?'는 올해 자체 최고 시청률을 경신했다. 이날 방송의 전국 가구 시청률은 6.5%, 수도권 가구 시청률은 6.5%, 2054 시청률은 4.2%를 나타내며 토요일 예능 1위 행진을 이어갔다. 최고의 1분은 유재석이 노래방에서 김희선을 목격했던 에피소드를 말하는 장면으로, '압구정 날라리' 유재석도 인정한 김희선의 흥이 폭로되며 웃음을 안겼다. 분당 최고 시청률은 7.9%까지 치솟았다. (닐슨코리아 수도권 기준)

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com