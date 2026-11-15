'음주 사고' 고경표, 이틀째 사과 없이 침묵…소속사 입장 뒤 숨어 '묵묵부답'

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[스포츠조선 김준석 기자] 만취 상태로 음주운전 추돌 사고를 일으킨 배우 고경표가 사건 발생 이틀째인 15일까지도 당사자 명의의 공식 사과 없이 침묵으로 일관하고 있다.

소속사 측의 대리 사과문만 발표됐을 뿐 정작 본인은 대중 앞에 나서지 않으면서, 방송가 전반의 '고경표 지우기'와 팬미팅 취소 등 후폭풍이 걷잡을 수 없이 확산하는 모양새다.

고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대 도로에서 술에 취한 채 자신의 승용차를 운전하다 작업 중이던 청소차를 들이받는 사고를 냈다.

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현장에 출동한 경찰의 음주 측정 결과, 고경표의 혈중알코올농도는 운전면허 취소 기준인 0.08%를 훌쩍 넘긴 만취 상태로 드러났다.

이후 공개된 사고 직후 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상에는 환경미화원이 고경표의 차량 뒤를 급히 뒤쫓는 장면과, 차에서 내린 고경표가 피해 상황보다 자신의 차량 파손 부위부터 살피는 모습이 고스란히 담겨 비난 여론에 불을 지폈다.

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사고 당일 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 내고 "고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"며 "실망과 심려를 끼쳐드려 진심으로 죄송하며, 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다. 피해 회복과 책임 이행에 최선을 다하겠다"고 고개를 숙였다.

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그러나 소속사 측이 대신 진화에 나선 것과 달리, 사고 이틀째인 15일 오전까지도 고경표 개인 사회관계망서비스(SNS)나 자필 사과문 등 본인이 직접 작성해 전한 사과는 단 한 건도 올라오지 않았다.

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본인이 묵묵부답으로 일관하는 사이 방송가의 '손절' 움직임은 한층 가속화하고 있다.

MBC 예능 '놀면 뭐하니?'는 사고 소식이 알려진 14일 방송분에서 '95 서울가요제' 특집에 참여한 고경표의 개별 장면과 발언을 대부분 들어내며 사실상 통편집을 단행했다.

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고정 출연 중인 tvN '식스센스: B사이드' 제작진 역시 15일 방송과 22일 최종회에서 고경표의 분량을 최대한 걷어내기로 결정했으며, tvN '놀라운 토요일' 또한 편집을 예고했다.

공개 시점을 앞둔 작품들도 직격탄을 맞았다. 오는 29일 첫 방송 예정인 tvN 새 예능 '보검 매직컬2'는 공식 SNS 계정에 게재했던 고경표의 단독 홍보 영상을 삭제하며 거리 두기에 나섰다. 박보검, 이상이와 함께 경남 통영에서 미용실을 운영하는 핵심 멤버로 이미 촬영을 마친 상태라 제작진의 고심이 깊어지는 가운데, 본편 편집이나 하차 여부에 대한 공식 입장은 아직 나오지 않았다.

내달 2일 공개되는 티빙 오리지널 '대탈출: 도시괴담' 측도 출연진 간 추리 호흡이 중요한 포맷임에도 고경표의 노출 분량을 최대한 축소해 재편집하기로 했다.

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팬들과의 만남도 물거품이 됐다. 고경표는 당초 오는 21일 서울 성암아트홀에서 단독 팬미팅 '2026 고경표 팬미팅: 나우 경표 나이트'를 개최할 계획이었으나, 이번 음주운전 파문 여파로 행사가 취소됐다.

다만 공식적인 취소 안내와 티켓 환불 절차 공지가 지연되면서 예매자들의 불편과 혼란이 이어지고 있다.

여기에 고경표가 지난 2023년 한국도로교통공단 홍보대사로 위촉돼 음주운전 및 과속의 위험성을 알리고 안전운전 실천을 독려했던 과거 이력까지 다시 수면 위로 떠오르면서, 공익 캠페인을 이끌었던 배우의 이중적인 태도와 이틀째 이어지는 침묵을 향한 대중의 실망감은 더욱 깊어지고 있다.

narusi@sportschosun.com