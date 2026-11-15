'닥터X' 손현주, '가나디' 닮은꼴→부승권으로 인생캐 경신

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[스포츠조선 조지영 기자] 인기 캐릭터 '가나디'와 높은 싱크로율로 화제를 모은 배우 손현주가 '닥터X'를 통해 인생 캐릭터를 경신했다.

손현주는 지난 14일 종영한 SBS 금토드라마 '닥터X'에서 구서대학교 병원장 부승권 역을 맡아 극의 중심을 이끌었다. 병원 운영을 책임지는 수장으로서 냉철한 판단력과 책임감을 지닌 인물을 현실감 있게 그려내며 마지막까지 깊은 인상을 남겼다.

마지막 방송에서 부승권은 장기이식 수술 이후 발생한 의료 사고 의혹을 둘러싸고 진상 파악에 나섰다. 수술 중 각성 문제로 환자가 극심한 고통을 호소하자 담당 의료진에게 경위를 확인하고, 병원장으로서 사태를 신중하게 수습하려는 모습을 보였다.

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이후 병원 폐원 위기 속에서도 의료 공백을 최소화하기 위한 행보를 이어갔다. 부승권은 계수정(김지원)에게 정식 의사로 합류할 것을 제안하며, 병원이 폐원하더라도 본원에서 근무할 수 있도록 책임지겠다는 뜻을 밝혔다. 병원의 불확실한 미래 속에서도 유능한 의료진을 확보하고 환자들을 위한 진료 환경을 지키려는 그의 의지가 드러난 대목이었다.

손현주는 이러한 부승권의 모습을 특유의 절제된 연기와 안정적인 호흡으로 표현했다. 의료진을 향한 단호한 태도부터 병원의 미래를 고민하는 현실적인 면모까지, 상황에 따라 달라지는 인물의 감정을 섬세하게 풀어내며 캐릭터에 설득력을 더했다. 특히 감정을 과장하기보다 눈빛과 말투, 표정의 미세한 변화만으로 부승권의 복합적인 내면을 드러내며 베테랑 배우다운 연기 내공을 입증했다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com