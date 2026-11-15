아일릿 'It's Me'로 7번째 스포티파이 2억 스트리밍 기록..전 세계 팬들 '체포' 성공

사진=빌리프랩

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[스포츠조선 조지영 기자] 그룹 아일릿(ILLIT)이 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 2억 스트리밍 곡을 추가하며 새로운 기록을 추가했다.

15일 스포티파이에 따르면 아일릿 미니 4집 '마밀라피나타파이'(MAMIHLAPINATAPAI)의 타이틀곡 'It's Me'가 지난 13일 기준 2억 32만 9058회 재생됐다. 팀 통산 일곱 번째 2억 스트리밍 곡이다.

'It's Me'는 첫 데이트 이후 좋아하는 상대와의 관계 정의에 대한 고민이 깊어지는 순간, "너의 최애는 바로 나야!"라고 당돌하게 외치는 테크노 장르의 곡이다. 아일릿 특유의 주체적이고 당찬 매력과 중독성 넘치는 훅(HOOK), 에너지 넘치는 퍼포먼스가 어우러져 전 세계 팬들에게 큰 호응을 얻었다.

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지난 4월 30일 발매된 이 곡은 반 년 넘게 롱런하고 있다. 뮤직비디오는 공개 180일 만에 2억 뷰를 달성, 아일릿 뮤직비디오 중 가장 빠른 추이를 보였다. 음원은 미국 빌보드 '글로벌 (미국 제외)'에 27주째 이름을 올리고 있고, 멜론, 벅스, 지니 등 국내 음원 플랫폼 최신 주간 차트(11월 2일~8일)는 물론 오리콘 주간 스트리밍 랭킹(11월 16일 자), 빌보드 재팬 '핫 100'(11월 11일 자)에서 상위권을 유지하고 있다.

아일릿은 지금까지 총 10곡을 억대 스트리밍 반열에 올렸다. 데뷔곡 'Magnetic'은 발매된 지 약 2년 7개월 만에 9억 회 이상 재생됐는데, 이는 K-팝 그룹 데뷔곡 중 최단 기록이다. 이 외에도 'It's Me'를 비롯해 'Lucky Girl Syndrome', 'Cherish (My Love)', 'Tick-Tack', '빌려온 고양이 (Do the Dance)', 'NOT CUTE ANYMORE'와 르세라핌, 캣츠아이와 함께한 스페셜 컬래버레이션 싱글 'ICONIC BY MISTAKE'가 각 2억 회 이상, 'Midnight Fiction', 'jellyous'가 나란히 1억 회 이상 스트리밍됐다.

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한편 아일릿의 미니 5집 'BREAK EVEN' 역시 주요 글로벌 차트에서 고루 인기를 끌고 있다. 미국 빌보드에서 이 앨범은 '빌보드 200' 6위에 오르며 팀 종전 최고 기록을 경신했고, '톱 앨범 세일즈'와 '월드 앨범' 정상을 밟았다. 타이틀곡 '체포하겠어'는 빌보드 '버블링 언더 핫 100'에 진입하며 메인 송차트 입성을 눈앞에 뒀고, 전 세계 200개 이상 국가/지역에서 한 주간 가장 인기 있는 K-팝 아티스트의 노래 및 K-팝 노래를 선정하는 빌보드 코리아 '글로벌 K-송' 1위로 꼽히며 막강한 음원 파워를 입증했다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com