"술 못 끊겠더라" 김희철, 차 팔았다..고경표 음주운전에 과거 발언 재조명

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[스포츠조선 박아람 기자] 최근 배우 고경표가 음주운전으로 사고를 일으켜 논란이 된 가운데, 과거 방송에서 음주운전에 대한 자신의 생각을 밝혔던 슈퍼주니어 김희철의 발언이 다시 관심을 모으고 있다.

김희철은 지난 3월 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에 슈퍼주니어 멤버 신동과 함께 출연했다.

이날 대화 도중 홍진경은 김희철의 뛰어난 기억력을 언급하며 감탄했다. 이에 김희철은 오히려 자신의 기억력이 예전 같지 않다며 "요즘은 기억이 조금씩 끊기는 느낌이 있다. 그래서 술을 정말 많이 마시면 안 된다"고 이야기했다.

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평소 음주량에 관한 질문이 나오자 김희철은 술을 상당히 많이 마시는 편이라고 솔직하게 밝혔다. 그러자 홍진경은 김희철이 자동차를 소유하지 않는 이유에 관해 들은 이야기를 꺼냈다. 술을 마신 뒤 혹시라도 운전대를 잡고 사고를 낼 가능성을 사전에 차단하기 위해 차를 갖고 있지 않다는 것이었다.

김희철은 해당 이야기가 사실이라고 인정했다. 그는 술을 끊는 것이 쉽지 않다면서 차라리 운전 자체를 하지 않기로 결심했다고 설명했다.

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특히 "술을 못 끊겠으면 그냥 운전을 끊자"는 취지의 발언으로 눈길을 끌었다. 홍진경이 그제야 차가 없는 이유를 이해했다는 반응을 보이자, 김희철은 자동차 없이 지낸 지 약 10년이 넘었다고 덧붙였다. 공식 일정에는 매니저가 운전하는 차량을 이용하고, 개인적인 외출에는 택시를 이용하는 것으로 알려졌다.

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이 같은 과거 발언이 다시 화제가 된 것은 최근 고경표의 음주운전 사고 때문이다.

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고경표는 11월 14일 새벽 서울 마포구 동교동 일대에서 승용차를 운전하다 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 경찰의 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 운전면허 취소 기준에 해당하는 수준으로 확인됐다.

사고 이후 고경표의 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 통해 사과의 뜻을 전했다.

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소속사는 음주 상태에서 운전하던 중 청소차와 부딪히는 사고가 발생했다는 사실을 인정하며, 피해를 입은 분들과 배우를 응원해 준 대중에게 사죄했다. 또한 고경표가 경찰 조사를 마친 뒤 귀가했으며, 자신의 잘못을 인정하고 반성하고 있다고 밝혔다.

아울러 음주운전의 심각성을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 경찰과 관계 기관의 처분을 겸허하게 수용하겠다는 입장도 내놨다. 피해 회복을 위해 필요한 책임을 다하겠다고 약속하는 한편, 소속사 차원에서도 재발 방지를 위해 소속 배우 관리에 더욱 신경 쓰겠다고 전했다.

tokkig@sportschosun.com