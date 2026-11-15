최동석, '상간소송' 하루 앞 새출발 "인생에서 늦을 때란 없어, 플레이스 큐레이터 도전"[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 최동석이 '플레이스 큐레이터'라는 새로운 타이틀을 내걸고 색다른 도전을 예고했다.

최동석은 15일 자신의 SNS를 통해 새로운 활동 계획을 알렸다. 빠르게 변화하는 시대 속에서 자신이 진정으로 좋아하는 일을 찾고, 이를 새로운 역할로 발전시켜 보겠다는 포부다.

그는 "세상이 참 빠르게 변하고 있다. 평생 하나의 직업을 가지고 살아가던 시대를 지나, 이제는 누구나 여러 개의 이름과 역할을 가지고 살아가는 시대가 됐고, AI의 물결은 그런 흐름을 더 앞당겼다"며 "어쩌면 앞으로는 무엇을 잘하는가 못지않게, 무엇을 좋아하고 어떤 일에 마음이 움직이는지가 더 중요해질지도 모른다"고 밝혔다.

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이어 자신이 오래전부터 공간에 관심을 가져왔다고 고백했다. 최동석은 "돌이켜보면 저는 늘 공간에 관심이 많았다. 머무는 것만으로도 기분이 좋아지는 숙소, 한 끼의 식사 이상의 경험을 선물하는 레스토랑, 저마다의 취향과 철학이 담긴 카페와 건축물까지"라며 "그래서 이제 그 관심에 작은 이름 하나를 붙여보려 한다"고 전했다.

그가 새롭게 내세운 이름은 바로 '플레이스 큐레이터(Place Curator)'다.

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최동석은 이를 "좋은 공간을 발견하고, 직접 경험하고, 그 안에 담긴 가치와 이야기를 저만의 시선으로 전하는 사람"이라고 정의했다. 단순히 유명한 장소를 소개하는 데 그치지 않고, 공간마다 지닌 고유한 분위기와 철학, 그곳에서 경험할 수 있는 특별한 가치를 자신만의 시선으로 전달하겠다는 의미다.

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현재 아나운서와 방송인, 작가, 강연자, 사업가 등 다양한 타이틀을 가진 최동석은 이번 도전 역시 새로운 가능성을 열어두고 시작하는 일이라고 설명했다.

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그는 "거창한 시작은 당연히 아니고요. 지금까지 좋아서 해왔던 일을 조금 더 진지하게, 조금 더 깊이 있게 이어가 보려는 시도에 가깝다"며 "처음에는 또 하나의 취미일 수 있고, 시간이 흐르면 새로운 직업이 될 수도 있겠다"고 밝혔다.

또한 "어떤 모습으로 발전할지는 저도 모르겠다. 다만 좋아하는 일을 꾸준히 이어가다 보면 생각하지 못했던 새로운 가능성과 마주하게 될지도 모르니까요"라며 "인생에서 새로운 일을 시작하기에 늦은 때란 없다"고 덧붙였다.

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앞으로 자신이 직접 방문하고 경험한 공간들을 꾸준히 기록하겠다는 계획도 밝혔다. 최동석은 "앞으로 이곳에 제가 직접 경험한 다양한 공간과 그 안에서 발견한 이야기들을 하나씩 기록해 보려 한다"며 "단순히 유명한 곳보다는 저마다의 매력이 있는 곳을, 화려한 공간보다는 오래 기억에 남는 공간을 소개하고 싶다"고 전했다.

마지막으로 그는 "그 역할의 새로운 이름, 플레이스 큐레이터 정도면 어떨까요?"라며 새로운 출발에 대한 기대감을 드러냈다.

한편 최동석은 2009년 방송인 박지윤과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나, 2023년 결혼 14년 만에 이혼 절차에 들어갔으며, 현재 관련 소송을 진행 중이다. 두 자녀의 친권과 양육권은 박지윤이 갖고 있다.

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또한 최동석이 박지윤의 지인 A씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송 항소심은 변론 절차를 마쳤으며, 오는 16일 제주지방법원에서 선고가 예정돼 있다.

다음은 최동석 SNS글 전문

세상이 참 빠르게 변하고 있어요

평생 하나의 직업을 가지고 살아가던 시대를 지나, 이제는 누구나 여러 개의 이름과 역할을 가지고 살아가는 시대가 되었고 AI의 물결은 그런 흐름을 더 앞당겼죠

어쩌면 앞으로는 무엇을 잘하는가 못지않게, 무엇을 좋아하고 어떤 일에 마음이 움직이는지가 더 중요해질지도 모르죠

돌이켜보면 저는 늘 공간에 관심이 많았습니다

머무는 것만으로도 기분이 좋아지는 숙소, 한 끼의 식사 이상의 경험을 선물하는 레스토랑, 저마다의 취향과 철학이 담긴 카페와 건축물까지

단순히 좋은 곳을 찾아다니는 것을 넘어, 그 공간이 가진 이야기와 분위기를 발견하고 누군가에게 소개하는 일이 점점 재밌다고 생각했어요

그래서 이제 그 관심에 작은 이름 하나를 붙여보려 합니다

Place Curator. 플레이스 큐레이터

아나운서, 방송인, 작가, 강연자, 사업가...타이틀만 쌓여가는 것 같지만

좋은 공간을 발견하고, 직접 경험하고, 그 안에 담긴 가치와 이야기를 저만의 시선으로 전하는 사람

거창한 시작은 당연히 아니고요

지금까지 좋아서 해왔던 일을 조금 더 진지하게, 조금 더 깊이 있게 이어가 보려는 시도에 가깝습니다

처음에는 또 하나의 취미일 수 있고, 시간이 흐르면 새로운 직업이 될 수도 있겠지요

어떤 모습으로 발전할지는 저도 모르겠어요

다만 좋아하는 일을 꾸준히 이어가다 보면 생각하지 못했던 새로운 가능성과 마주하게 될지도 모르니까요

인생에서 새로운 일을 시작하기에 늦은 때란 없잖아요

앞으로 이곳에 제가 직접 경험한 다양한 공간과 그 안에서 발견한 이야기들을 하나씩 기록해 보려 합니다

단순히 유명한 곳보다는 저마다의 매력이 있는 곳을, 화려한 공간보다는 오래 기억에 남는 공간을 소개하고 싶어요

그 역할의 새로운 이름, 플레이스 큐레이터? 정도면 어떨까요?