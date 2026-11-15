젠지, 롤드컵 결승에서 빌리빌리에 역전패로 준우승에 그쳐…2027년 롤드컵은 한-일 공동 개최

15일(한국시각) 미국 뉴욕 브루클린 바클레이스 센터에서 열린 '2026 리그 오브 레전드 월드 챔피언십'(롤드컵) 결승전에 앞서 개회식에 참가한 LCK 젠지와 LPL 빌리빌리 게이밍 선수들. 사진제공=라이엇 게임즈

2027년 롤드컵 결승전이 진행될 예정인 서울 아레나

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라이엇 게임즈가 2027년 '리그 오브 레전드'(LoL) 국제대회의 개최지와 운영 계획을 공개했다. 3년째를 맞는 국제대회인 퍼스트 스탠드(FST)는 참가 규모를 대폭 확대하고, MSI(미드 시즌 인비테이셔널)은 스페인에서 열린다. 또 'LoL 월드 챔피언십'(롤드컵)은 사상 처음 한국과 일본을 오가는 방식으로 개최된다.

라이엇 게임즈는 미국 뉴욕에서 열린 '2026 LoL 쇼케이스'를 통해 이 같은 계획을 발표했다. 가장 눈길을 끄는 것은 2027년 한정으로 확대되는 FST다. '퍼스트 스탠드: 올인'이라는 이름으로 진행되며, 기존보다 더 많은 팀과 선수가 참가한다. 대회 개최지도 당초 예정됐던 동남아시아에서 중국으로 변경됐다. 구체적인 일정과 참가 방식은 내년 1월 공개할 예정이다. 동남아시아는 2028년 개최지로 확정됐다.

MSI는 스페인 발렌시아에서 개최된다. LEC(유럽) 리그의 인기 구단 모비스타 코이의 연고지이기도 한 발렌시아에서 유럽 팬들의 관심을 모을 것으로 기대된다.

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가장 주목할 대회는 롤드컵이다. 한국 개최를 유지하면서 사상 처음 일본까지 무대를 넓힌다. 스위스 스테이지는 일본 나고야에서 진행하고, 8강과 4강은 수원컨벤션센터, 결승전은 서울 도봉구 창동에 건설중인 서울 아레나에서 개최한다. 일본에서 대회의 막을 올린 뒤 한국에서 최종 우승팀을 가리는 구조다.

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국내 팬들에게는 2023년 이후 4년 만에 롤드컵을 안방에서 지켜볼 기회다. 크리스 그릴리 라이엇 게임즈 LoL e스포츠 총괄은 "한국은 LoL e스포츠 역사에서 빼놓을 수 없는 역할을 해왔다"며 2027년 월드 챔피언십의 가장 중요한 순간들을 다시 한국에서 선보이게 돼 기쁘다고 밝혔다.

한편 15일(한국시각) 미국 뉴욕 브루클린 바클레이스 센터에서 열린 2026 롤드컵 결승전에서 LCK(한국)의 젠지가 LPL(중국) 빌리빌리 게이밍에 1대3으로 패하며 준우승에 그쳤다. 젠지는 1세트에 '룰러' 박재혁의 활약으로 승리하며 기선을 잡았지만, 2세트에서 53분여의 혈전 끝에 아쉽게 패했고 이어 3~4세트를 내리 내줬다. 빌리빌리는 스위스 스테이지부터 결승까지 한화생명e스포츠, 디플러스 기아, T1, 젠지 등 LCK 4개팀을 차례로 꺾는 '도장깨기'에 성공하며 LCK의 5년 연속 롤드컵 도전을 꺾고 LPL팀으로선 5년만이자, 4번째 우승의 주인공이 됐다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com