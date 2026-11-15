김숙 "우리집 비밀번호 아는 유일한 남자"…유부남 김강우와 남다른 친분

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김강우와 방송인 김숙의 의외의 친분이 공개된다.

오는 17일 화요일 저녁 8시 30분에 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 KBS2 대하드라마 '문무'에서 주연 김춘추 역을 맡은 배우 김강우가 출연한다.

이날 방송에서 김숙은 "김강우가 우리 집 비밀번호를 알고 있는 유일한 남자"라고 고백해 모두를 충격에 빠트렸다.

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김숙과 함께 유튜브 촬영을 하며 친분을 쌓은 김강우는 이후 김숙에게 집 비밀번호까지 물어봤다고.

김숙은 당시를 회상하며 "우리집을 빌리러 왔다. (김강우는) 정말 콘텐츠 괴물이다"라며 구독자 147만 명을 보유한 배우 김강우의 촬영 의지에 혀를 내둘렀다고. 과연 김강우가 김숙의 집 비밀번호를 꿰고 있는 이유는 무엇일지, 본 방송을 통해 확인 가능하다.

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이어 구독자 147만 명을 달성한 배우 김강우가 유튜브 비하인드를 전한다.

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최근 두 아들과 함께 유튜브 골드버튼을 언박싱하며 기쁨을 나눈 김강우는 부쩍 유튜브에 얼굴을 공개하고 싶어하는 첫째 아들의 근황을 공개했다.

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첫째 아들이 김강우에게 "아빠, 나도 이제 얼굴이 나와야 될 것 같아"라며 얼굴공개 의사를 내비친 것. 하지만 김강우는 아들의 얼굴 공개를 만류했다는데.

그가 유튜브에서 아들 얼굴을 공개하지 않는 이유는 오는 17일 화요일 오후 8시 30분, KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.

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narusi@sportschosun.com