사람보다 차가 먼저?…'만취 운전' 고경표, 사고 뒤 차부터 살핀 CCTV 뭇매

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[스포츠조선 김준석 기자] 음주운전 추돌 사고로 물의를 빚은 배우 고경표가 사고 직후 보인 태도를 두고 비판 여론이 거세지고 있다.

범죄 자체도 중대하지만, 공개된 폐쇄회로(CC)TV 속 후속 대처가 도마 위에 오르며 실망감을 키우는 모양새다.

고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 도로에서 만취 상태로 승용차를 몰다 작업 중이던 청소차를 들이받았다. 경찰 측정 결과 당시 그의 혈중알코올농도는 운전면허 취소 기준치를 넘어선 상태였다.

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사건이 알려진 뒤 소속사 씨엘엔컴퍼니는 즉각 공식 입장을 내고 "고경표의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"며 음주운전 사실을 인정했다.

이어 소속사 측은 "고경표는 경찰 조사를 마치고 귀가한 상태로 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다"며 "향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯한 책임 이행에 최선을 다하겠다"고 고개를 숙였다.

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그러나 반성한다는 소속사의 설명과 달리, 사고 직후 상황이 담긴 CCTV 영상이 공개되면서 파장은 다른 국면으로 번졌다.

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영상에는 추돌 직후 환경미화원이 고경표의 차량 뒤를 다급히 쫓아오는 긴박한 장면이 담겼다. 하지만 차에서 내린 고경표는 상대방인 환경미화원의 안위부터 살피기보다 자신의 차량 파손 부위를 먼저 둘러봤다.

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다른 방향에서 촬영된 CCTV에서도 고경표는 본인의 차량 상태를 우선적으로 확인하는 모습을 보였다.

물론 만취 상태의 사고 직후라 당황해 경황이 없었을 수 있다는 시각도 존재한다.

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그럼에도 위급한 돌발 상황에서 무의식적으로 튀어나온 행동이 결국 타인을 배려하기보다 자신의 피해부터 챙기는 모습으로 비치면서, 평소 대중에게 친근하고 반듯한 이미지를 쌓아온 고경표의 태도에 싸늘한 시선이 쏠리고 있다.

이번 파문으로 방송가 역시 직격탄을 맞았다. 사고 당일 방송을 앞뒀던 MBC '놀면 뭐하니?'는 고경표의 출연 분량을 긴급 편집해 내보냈으며, tvN '식스센스: B사이드' 측도 15일 방송과 다음 주 최종회에서 시청 불편을 최소화하기 위해 고경표의 분량을 최대한 걷어내기로 결정했다.

아울러 오는 29일 첫선을 보이는 tvN '보검 매직컬2'와 내달 2일 공개 예정인 티빙 오리지널 '대탈출: 도시괴담' 역시 편성과 편집에 비상이 걸렸다.

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narusi@sportschosun.com